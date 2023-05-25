Вознесение Господне традиционно отмечают православные христиане на 40 день после Пасхи. В 2023 году праздник приходится на 25 мая.
В этот день стоит возрадоваться тому, что Иисус отправился на небеса во плоти. Принято идти утром в церковь, а уже по возвращению домой отметить день за пышным столом в кругу близких и друзей.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Вознесением в открытках, СМС и прозе, чтобы передать свою любовь близким даже на расстоянии.
Поздравления с Вознесением в прозе
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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
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С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!
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Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.
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Сегодня праздник, дарованный нам небесами: Вознесение Господне. Пусть в наших душах и сердцах возрождается надежда, пусть небесный свет несет нам благословение. Пусть Господь убережет всех от зла и бед. Мира, добра, любви всем.
Поздравления с Вознесением в открытках
Поздравления с Вознесением в СМС
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С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
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С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпеньем награждает,
Путь к добру и просветленью
Он для вас пусть открывает.
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С Вознесением Господним
Принимайте поздравленья,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновенья.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
Будьте счастливы, здоровы! —
От души вам говорю.
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Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
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