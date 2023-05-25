Вознесение Господне традиционно отмечают православные христиане на 40 день после Пасхи. В 2023 году праздник приходится на 25 мая.

В этот день стоит возрадоваться тому, что Иисус отправился на небеса во плоти. Принято идти утром в церковь, а уже по возвращению домой отметить день за пышным столом в кругу близких и друзей.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Вознесением в открытках, СМС и прозе, чтобы передать свою любовь близким даже на расстоянии.

Поздравления с Вознесением в прозе

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

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С Вознесением Господним. Пусть мир и благодать царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути!

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Поздравляю с Божественным праздником Вознесением Господним. Пусть ваша душа всегда будет наполнена только гармонией, духовностью и спокойствием. Желаю, чтобы в вашем доме была радость, вера, спокойствие и любовь.

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Сегодня праздник, дарованный нам небесами: Вознесение Господне. Пусть в наших душах и сердцах возрождается надежда, пусть небесный свет несет нам благословение. Пусть Господь убережет всех от зла и бед. Мира, добра, любви всем.

Поздравления с Вознесением в открытках

Поздравления с Вознесением в СМС

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С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

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С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпеньем награждает,

Путь к добру и просветленью

Он для вас пусть открывает.

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С Вознесением Господним

Принимайте поздравленья,

Небеса благодарите

За прекрасные мгновенья.

Благодать сойдет большая

Пусть на всю вашу семью.

Будьте счастливы, здоровы! —

От души вам говорю.

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Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

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