Уже сегодня, 1 декабря, наступил первый день зимы. Эта пора, которую в мирное время большинство украинцев ждет с чувством какого-то чуда, поскольку она богата на новогодние праздники, а в них — принято загадывать желания.

Несмотря на то, что эта зима необычная для каждого из нас и именно в эту пору практически год назад началась полномасштабная война, во всем нужно находить позитив, поскольку без него сложно. Снег за окном, катание на санках, чувство праздника — это все о зиме.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с первым днем зимы 2022, чтобы вы смогли их отправить тем, кому посчитает нужным. Думаем, им будет приятно, поскольку так вы покажете свое внимание.

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Пора, в которую жизнь граждан нашей страны разделилась на До и После. Страна-агрессор всячески пытается сломать украинцев, воюя не на поле боя, а с мирным население. Однако мы не дадим им нас сломить. Верим в победу, наших защитников и загадываем желания на День святого Николая, Рождество и Новый год!