14 мая в Украине празднуют День матери. Праздник ежегодно отмечают во второе воскресенье последнего весеннего месяца.

Мама — самый главный человек в жизни каждого, а потому выражать слова благодарности ей и окутывать заботой необходимо всегда, а не только в определенный день. Это важная, волнительная и сложная роль для каждой женщины, а сама дата — еще одно напоминание о материнстве, материнских связей и влияния матерей в обществе.

По случаю 14 мая Факты ICTV подготовили поздравления с Днем матери 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить приятные слова своей маме.

***

Я в День мам тебе желаю,

Мама, счастья и тепла!

Чтобы ты всегда здоровой

И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,

Не грустила никогда.

Ты нужна мне в мире этом,

Словно воздух и вода.



***

В День мамы лучшую из мам

Хочу согреть любовью.

Хочу, родная, пожелать

Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои

Усталости не знают.

Пусть будет на душе тепло,

Глаза твои сияют!

***

Моей мамуле — самой лучшей,

Я подарить хочу весь мир!

Любви, добра, благополучия,

Ведь ты мой ангел! Мой кумир!

За нежность рук, твоих, родная

Тебе спасибо говорю,

С Днем матери я поздравляю!

И до безумия люблю!

***

С Днем матери хочу поздравить

И много теплых слов отправить.

Пусть счастье крепко обнимает,

Пусть ангел нежно охраняет.



***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придет непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвется с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!