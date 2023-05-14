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Пусть будет на душе тепло! Поздравления с Днем матери 2023 в СМС

14 мая 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День матері 2023
Источник: Unsplash

14 мая в Украине празднуют День матери. Праздник ежегодно отмечают во второе воскресенье последнего весеннего месяца.

Мама — самый главный человек в жизни каждого, а потому выражать слова благодарности ей и окутывать заботой необходимо всегда, а не только в определенный день. Это важная, волнительная и сложная роль для каждой женщины, а сама дата — еще одно напоминание о материнстве, материнских связей и влияния матерей в обществе.

По случаю 14 мая Факты ICTV подготовили поздравления с Днем матери 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить приятные слова своей маме.

***

Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом,
Словно воздух и вода.

***

В День мамы лучшую из мам
Хочу согреть любовью.
Хочу, родная, пожелать
Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои
Усталости не знают.
Пусть будет на душе тепло,
Глаза твои сияют!

***

Моей мамуле — самой лучшей,
Я подарить хочу весь мир!
Любви, добра, благополучия,
Ведь ты мой ангел! Мой кумир!

За нежность рук, твоих, родная
Тебе спасибо говорю,
С Днем матери я поздравляю!
И до безумия люблю!

***

С Днем матери хочу поздравить
И много теплых слов отправить.
Пусть счастье крепко обнимает,
Пусть ангел нежно охраняет.

***

Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придет непременно.

Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвется с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!

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