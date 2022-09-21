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Пусть Богоматерь охраняет: теплые открытки и поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

21 сентября 2022, 07:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Богородица

21 сентября православные христиане отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Эта важная дата имеет свою богатую историю, но также традиции и запреты, которых придерживались наши предки.

Самое время поздравить друзей и близких с этим днем, и напомнить о важности веры. Сейчас украинцы верят в победу, которая неизбежно будет. 

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в открытках в Viber, которые порадуют яркими красками и звонкими пожеланиями. 

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Напомним, что Рождество Пресвятой Богородицы таит в себе запреты и традиции, которые передавались от поколения к поколению. К примеру, если на 21 сентября будет густой туман, то осень будет холодной, а если не будет росы — зима будет практически без снега.

В этот день принято благодарить Богородицу за урожай, а также ходить в гости друг к другу. Раньше верующие даже сжигали старую одежду и обувь, чтобы в новом году была удача и счастье.

Ознакомиться с традициями и запретами на Рождество Пресвятой Богородицы можно на Фактах ICTV.

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