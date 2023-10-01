Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Пусть Богородица защищает от беды: поздравления с Покровом в открытках

1 октября 2023, 09:20
Валентина Чорна редактор ленты
Церква
Источник: Depositphotos

Сегодня, 1 октября, верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

История этого дня связана с легендой о Богородице, которая спасла людей от гибели и защитила город Константинополь от осады врагов.

На Покров верующие обычно ходят в церковь и просят у Божьей матери крепкого здоровья, защиты, благополучия и счастливой семейной жизни.

Сейчас смотрят

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках, которые можно отправить своим родным и близким.

Покрова Пресвятої Богородиці - листівки

Покрова Пресвятої Богородиці — листівки

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці - привітання у листівках

Покрова Пресвятої Богородиці — привітання у листівках

Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці

Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці

Листівки на свято Покрови Пресвятої Богородиці

Листівки на свято Покрови Пресвятої Богородиці

Кроме Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября украинцы отмечают и ряд других праздников.

В частности, на эту дату приходится День украинского казачества, День защитников и защитниц Украины, а также День учителя.

Какие еще праздники отмечают 1 октября 2023 года в Украине, что известно о приметах и запретах этого дня — читайте в нашем материале.

Читайте также:
церква, свічкиБез ссор и домашних дел: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Теги
Покров Пресвятой Богородицы Свята Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь