Сегодня, 1 октября, верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

История этого дня связана с легендой о Богородице, которая спасла людей от гибели и защитила город Константинополь от осады врагов.

На Покров верующие обычно ходят в церковь и просят у Божьей матери крепкого здоровья, защиты, благополучия и счастливой семейной жизни.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках, которые можно отправить своим родным и близким.

Кроме Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября украинцы отмечают и ряд других праздников.

В частности, на эту дату приходится День украинского казачества, День защитников и защитниц Украины, а также День учителя.

Какие еще праздники отмечают 1 октября 2023 года в Украине, что известно о приметах и запретах этого дня — читайте в нашем материале.