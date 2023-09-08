Сегодня, 8 сентября, верующие отмечают важный религиозный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который также называют Вторая Пречистая. Ранее его дата была 21 сентября, однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый календарь она изменилась.

Этот праздник посвящен рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа, а потому он имеет особое значение. Обычно в этот день верующие посещают церковь, ставят свечи и молятся, прося у Богородицы защиты, благословения, здоровья себе и близким. Также нужно поздравлять друг друга, желая благодати и добра.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Рождеством Пресвятой Богородицы 2023, чтобы вы могли отправить их всем своим близким.

Сейчас смотрят

Детальнее об истории праздника Рождество Пресвятой Богородицы, его традициях и запретах — читайте на Фактах ICTV.