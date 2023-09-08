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Пускай хранит твою семью от бед: поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2023 в открытках

8 сентября 2023, 07:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Різдво Пресвятої Богородиці 2023
Источник: Pexels

Сегодня, 8 сентября, верующие отмечают важный религиозный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который также называют Вторая Пречистая. Ранее его дата была 21 сентября, однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый календарь она изменилась.

Этот праздник посвящен рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа, а потому он имеет особое значение. Обычно в этот день верующие посещают церковь, ставят свечи и молятся, прося у Богородицы защиты, благословения, здоровья себе и близким. Также нужно поздравлять друг друга, желая благодати и добра.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Рождеством Пресвятой Богородицы 2023, чтобы вы могли отправить их всем своим близким.

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привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

Детальнее об истории праздника Рождество Пресвятой Богородицы, его традициях и запретах — читайте на Фактах ICTV.

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