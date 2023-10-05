Семейные связи в Украине особенно уважают. Многие семьи сейчас разделены из-за войны, поэтому любая возможность увидеться и обнять родных очень ценна. Факты.Life собрали в этом материале семейные праздники, которые отмечают в Украине. Поэтому сохраняйте его себе, чтобы знать, когда празднуется Международный день семьи и многие другие даты, чтобы иметь лишнюю возможность поздравить своих близких или самим принять поздравления.

Когда отмечается Международный день семьи

День, когда все члены семьи могут поздравить друг друга с тем, что они друг у друга есть, приходится на 15 мая. Праздник установлен Генассамблеей ООН и несет социальный подтекст. В этот день общественность в разных странах должна обратить внимание на многочисленные проблемы семьи, чтобы семья действительно стала той крепостью, в которой можно укрыться от любых невзгод.

Будьте осторожны и не спутайте эту дату с 8 июля, на которое приходится празднование Дня семьи в России. С 2011 года с подачи государственного предателя Виктора Януковича Украина стала отмечать семейный праздник вместе с северным соседом. Это продолжалось долгие годы, но сейчас мы должны искоренить российский контекст, ведь страна-агрессор только вредит украинским семьям, поэтому ни о каких общих Днях семей не может быть и речи.

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Согласно указу президента Украины от 28 июля 2023 года, День семьи в нашем государстве теперь отмечается совместно со всем миром 15 мая.

Международный день защиты детей — 1 июня

Еще один большой праздник, который охватывает весь мир и должен сделать приоритетом защиту прав, жизни и здоровья детей. Сейчас в Украине и мире действует немало организаций, занимающихся вопросом соблюдения прав детей, особенно в условиях войны.

Теперь давайте посмотрим, в какие дни года можно поздравить с праздником самых близких членов семьи.

Когда празднуют День матери в Украине

Самых родных женщин в мире украинцы поздравляют во второе воскресенье мая. День матери в нашей стране официально начали отмечать с 2000 года. В этом году он пришелся на 14 мая, в следующем году — на 12-е. Не забудьте в этот день проявить внимание к своей маме и сказать, как сильно вы ее любите. Так же можно поступать каждый день.

Когда отмечается День отца

У пап есть две даты, чтобы лишний раз услышать от детей слова благодарности и любви. Официально в Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня. Поэтому в этом году праздник уже прошел, а вот в 2024 году не забудьте 16 июня подготовить для папы открытку, подарок, стихотворение, или просто сказать что-то от сердца. Кроме того, в Украине еще отмечают неофициальный праздник — Всенародный день отца, который приходится на третье воскресенье сентября и является общественной инициативой. Основал эту дату в 2009 году Международный центр отцовства, действующий в Украине.

День дочери — четвертое воскресенье сентября, а не 25 апреля

Тот случай, когда Россия пытается выдать свои праздники за наши, поэтому надо быть бдительными. В этом году произошла путаница, поэтому дочерей поздравляли в СМИ и соцсетях 25 апреля. Однако единственная страна, где в этот день отмечается День дочери — это наш циничный и агрессивный северный сосед. Международный день дочерей отмечается в четвертое воскресенье сентября. В этом году он пришелся на 24 сентября, в 2024-м будет отмечаться 22-го. В этот день родители поздравляют своих дочерей, чтобы напомнить, как крепко их любят.

Когда отмечают День сына в Украине

День сына в Украине обычно отмечают 22 ноября. Это неофициальный праздник, однако есть прекрасная возможность поздравить сыновей, как маленьких, которые только начинают свой жизненный путь, так и больших, в частности тех, кто стоит на защите родной земли. Также есть еще один день, когда можно поздравить сразу сыновей и дочерей — это 11 августа. Его отмечают во многих странах мира.

Когда празднуется День бабушки

Таких дат в течение года сразу несколько. Причем поздравлять можно не только бабушек, но и дедушек. Согласно праздничному календарю, для празднования Международного дня бабушек и дедушек выбрано четвертое воскресенье июля. В 2023 году праздник приходился на 23 июля, в 2024-м будет праздноваться 28-го. Также родственников с подачи Нидерландов поздравляют 28 октября, то есть уже совсем скоро, и 21 января. Сначала эта дата была традиционной для Польши, однако со временем распространилась и на нас.

Другие семейные праздники

Также есть куча разных дат в течение года, чтобы поздравить братьев и сестер, например, 18 апреля или 27 сентября. Также 7 сентября отмечается День внуков. Праздник начали в Нидерландах, но он уже добрался до Украины. Поэтому, как видим, поводов для поздравлений и объятий хватает. Главное, чтобы с годами семейные связи только укреплялись.