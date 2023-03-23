Вербное воскресенье — очень важный праздник, который отмечают христиане за неделю до Пасхи. В 2023 году Вербное воскресенье приходится на 9 апреля.

В эту дату верующие вспоминают пришествие Иисуса Христа в Иерусалим, ведь это было за несколько дней до его страданий во имя человечества.

В Вербное воскресенье верующие утром идут в церковь и ставят свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают веточки вербы и несут их домой.

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Факты ICTV узнавали, какие слова нужно проговаривать на Вербное воскресенье 2023 и что они означают.

Традиционные слова на праздник Вербного воскресенья 2023

После посещения церкви, вернувшись домой, верующие должны побить освященными веточками вербы своих родных и друзей. При этом нужно проговаривать : – Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля.

Считается, что такой обряд очищает от болезней и злых духов. Также люди верили, что ритуальное избиение помогает оставаться активными, то есть живыми и здоровыми.

На самом деле такие поговорки имеют множество вариаций. В каждом регионе Украины люди привыкли к своим устойчивым изречениям на Вербное воскресенье.

Самая распространенная: — Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко.

Но есть еще такие варианты:

Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицкое приветствие).

Не я б’ю, верба б’є! Будь великий, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля.

Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий, як вода, багатий, як земля, а красний, як тая паска, бо в ній Божа ласка.

Шутка б’є — не я б’ю, віднині за тиждень, буде в нас Великдень!

Наши предки верили, что все эти слова и пожелания обязательно сбудутся и защитят человека от злых духов!

Также популярны маленькие стишки на Вербное воскресенье:

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові

Та раділи. Скоро свята Пасха!

***

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

Что нужно делать с освященной вербой?

После храма и традиционного побития родственников наши предки сажали одну из веточек в землю возле дома и говорили: — Чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на употребление.

Также было принято бросать веточки в пищу скоту. Считалось, что это убережет его от болезней. Также верующие бросали веточки в воду, а потом купали в ней больных детей.

Освященные веточки вербы нужно хранить круглый год! Выбрасывать засохшую ветку — большой грех, ее обязательно нужно хранить весь год возле иконы.

Также освященную вербу нельзя топтать — это большой грех.