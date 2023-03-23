Вербное воскресенье — очень важный праздник, который отмечают христиане за неделю до Пасхи. В 2023 году Вербное воскресенье приходится на 9 апреля.
В эту дату верующие вспоминают пришествие Иисуса Христа в Иерусалим, ведь это было за несколько дней до его страданий во имя человечества.
В Вербное воскресенье верующие утром идут в церковь и ставят свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают веточки вербы и несут их домой.
Факты ICTV узнавали, какие слова нужно проговаривать на Вербное воскресенье 2023 и что они означают.
Традиционные слова на праздник Вербного воскресенья 2023
После посещения церкви, вернувшись домой, верующие должны побить освященными веточками вербы своих родных и друзей. При этом нужно проговаривать : – Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля.
Считается, что такой обряд очищает от болезней и злых духов. Также люди верили, что ритуальное избиение помогает оставаться активными, то есть живыми и здоровыми.
На самом деле такие поговорки имеют множество вариаций. В каждом регионе Украины люди привыкли к своим устойчивым изречениям на Вербное воскресенье.
Самая распространенная: — Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко.
Но есть еще такие варианты:
- Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є. Від нині за тиждень буде Великдень (галицкое приветствие).
- Не я б’ю, верба б’є! Будь великий, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля.
- Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий, як вода, багатий, як земля, а красний, як тая паска, бо в ній Божа ласка.
- Шутка б’є — не я б’ю, віднині за тиждень, буде в нас Великдень!
Наши предки верили, что все эти слова и пожелания обязательно сбудутся и защитят человека от злых духов!
Также популярны маленькие стишки на Вербное воскресенье:
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові
Та раділи. Скоро свята Пасха!
***
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
Что нужно делать с освященной вербой?
После храма и традиционного побития родственников наши предки сажали одну из веточек в землю возле дома и говорили: — Чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на употребление.
Также было принято бросать веточки в пищу скоту. Считалось, что это убережет его от болезней. Также верующие бросали веточки в воду, а потом купали в ней больных детей.
Освященные веточки вербы нужно хранить круглый год! Выбрасывать засохшую ветку — большой грех, ее обязательно нужно хранить весь год возле иконы.
Также освященную вербу нельзя топтать — это большой грех.