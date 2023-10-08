Традиционно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника. В этом году праздник приходится на 8 число.

День художника был учрежден в 1998 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

В день праздника обычно проводят выставки, на которых демонстрируют работы талантливых живописцев, также художникам присваивают государственные звания.

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Сегодня стоит пожелать вдохновения и карьерных свершений всем художникам, которые своим творчеством делают наш мир лучше.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем художника 2023 в открытках.

В октябре украинцы будут отмечать и ряд других важных праздников. В связи с переходом Православной церкви на новый календарь часть дат сместилась.

Детальный календарь праздников на октябрь 2023 года — смотрите в нашем материале.