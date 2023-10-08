Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Не сдерживайте полет фантазии! Поздравления с Днем художника 2023

8 октября 2023, 07:35
Валентина Чорна редактор ленты
художник, малювання
Источник: Pexels

Традиционно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника. В этом году праздник приходится на 8 число.

День художника был учрежден в 1998 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

В день праздника обычно проводят выставки, на которых демонстрируют работы талантливых живописцев, также художникам присваивают государственные звания.

Сейчас смотрят

Сегодня стоит пожелать вдохновения и карьерных свершений всем художникам, которые своим творчеством делают наш мир лучше.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем художника 2023 в открытках.

День художника 2023

День художника 2023 в Украине

День художника 2023

С Днем художника

День художника 2023

Картинки с Днем художника 2023

День художника 2023

День художника 2023 — открытки

День художника 2023

Поздравления с Днем художника — картинки

В октябре украинцы будут отмечать и ряд других важных праздников. В связи с переходом Православной церкви на новый календарь часть дат сместилась.

Детальный календарь праздников на октябрь 2023 года — смотрите в нашем материале.

Читайте также:
ЦеркваУже по новому стилю: церковный календарь праздников на октябрь 2023

Теги
День художника України Поздравления с праздниками Свята художник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь