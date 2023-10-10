На понедельник, 10 октября 2023 года, в Украине приходится День работников стандартизации и метрологии. В мире отмечают Всемирный день психического здоровья. Верующие же чтят память мучеников Евлампия и Евлампии — согласно новоюлианскому календарю.
Какие праздники отмечают 10 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — далее в материале.
Какой сегодня, 10 октября 2023, день в Украине
Сегодня в нашей стране отмечают профессиональный праздник — День работников стандартизации и метрологии Украины. Эта дата появилась в нашем календаре в 2002 году, согласно указу президента Леонида Кучмы.
Его цель — учитывать большой и весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.
Какой церковный праздник 10 октября 2023 года
Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября 2023, сегодня, 10 октября, верующие отмечают День памяти мучеников Евлампия и Евлампии.
Это брат и сестра из богатой семьи. Евлампий принял христианство, но после указа императора об их уничтожении, его схватили и привели на суд. Он не предал веру в Бога и выдержал пытки.
Евлампия узнала об этом и также заявила, что она христианка, и готова вытерпеть мучения вместе с братом. Язычники пытались их всячески лишить жизни, заставляя отректись от веры, но мученники все выдержали. Тогда Евлампию отрубили голову, а Евлампия не выдержала увиденного и умерла.
Кто празднует День ангела 10 октября 2023 года
Именины в этот день отмечают — Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
Что нельзя делать 10 октября 2023 года
- Нельзя злиться, обижаться, сквернословить и осуждать.
- Не стоит конфликтовать.
- Крупные покупки отложите на другой день.
- Наши предки верили, что 10 октября в лесу могут быть потусторонние силы, а потому в этот день не стоит его посещать.
- Не стоит подпускать к себе негативные мысли.
Что можно делать сегодня
Это время связано с подготовкой к зиме, а потому в него много хлопот. Заниматься домашними делами можно, но не стоит слишком переусердствовать и загружать себя.
Наши предки в этот день выпекали печенье с медом, а после — подавали на завтрак всем домашним.
Народные приметы на 10 октября 2023 года
- Если в этот день снег, то весна будет хорошей.
- Мороза нет — ближайший месяц зимы не будет.
- Гроза в этот день — к бесснежной, теплой и короткой зиме.
- Ветер с севера или востока — к резкому похолоданию.
- У ивы начали желтеть листья снизу — к ранней зиме.