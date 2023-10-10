На понедельник, 10 октября 2023 года, в Украине приходится День работников стандартизации и метрологии. В мире отмечают Всемирный день психического здоровья. Верующие же чтят память мучеников Евлампия и Евлампии — согласно новоюлианскому календарю.

Какие праздники отмечают 10 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — далее в материале.

Какой сегодня, 10 октября 2023, день в Украине

Сегодня в нашей стране отмечают профессиональный праздник — День работников стандартизации и метрологии Украины. Эта дата появилась в нашем календаре в 2002 году, согласно указу президента Леонида Кучмы.

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Его цель — учитывать большой и весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

Какой церковный праздник 10 октября 2023 года

Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября 2023, сегодня, 10 октября, верующие отмечают День памяти мучеников Евлампия и Евлампии.

Это брат и сестра из богатой семьи. Евлампий принял христианство, но после указа императора об их уничтожении, его схватили и привели на суд. Он не предал веру в Бога и выдержал пытки.

Евлампия узнала об этом и также заявила, что она христианка, и готова вытерпеть мучения вместе с братом. Язычники пытались их всячески лишить жизни, заставляя отректись от веры, но мученники все выдержали. Тогда Евлампию отрубили голову, а Евлампия не выдержала увиденного и умерла.

Кто празднует День ангела 10 октября 2023 года

Именины в этот день отмечают — Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Что нельзя делать 10 октября 2023 года

Нельзя злиться, обижаться, сквернословить и осуждать.

Не стоит конфликтовать.

Крупные покупки отложите на другой день.

Наши предки верили, что 10 октября в лесу могут быть потусторонние силы, а потому в этот день не стоит его посещать.

Не стоит подпускать к себе негативные мысли.

Что можно делать сегодня

Это время связано с подготовкой к зиме, а потому в него много хлопот. Заниматься домашними делами можно, но не стоит слишком переусердствовать и загружать себя.

Наши предки в этот день выпекали печенье с медом, а после — подавали на завтрак всем домашним.

Народные приметы на 10 октября 2023 года