1 мая во всем мире отмечается Международны День труда. Украина также чтит традиции, и в 2023 году праздник приходится на понедельник.

В мирное время первый день рабочей недели стал бы выходным, но в условии войны времени для отдыха в мае значительно меньше.

Праздник установлен в знак солидарности работников, и впервые в Украине отметили во Львове в 1980 году.

Факты ICTV подготовили лучше поздравления с Днем труда в открытках, СМС и прозе, чтобы поздравить близких.

Поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем труда и желаю, чтобы этот праздник подарил много позитива и чудесный отдых, ведь все трудящиеся должны отлично отдыхать! Пускай все, что приносит тебе удовольствие, всегда присутствует в твоей жизни! Успехов тебе, финансового благополучия, удачи и оптимистичного настроя!

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Поздравляю с Днем труда и от всей души желаю стопроцентного здоровья и неисчерпаемого оптимизма, чтобы можно было жить и трудиться на полную.

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Поздравляю с Днем труда и от души желаю плодотворных и насыщенных будней, чудесного и полноценного отдыха, весеннего настроения и большого вдохновения, веселых историй и счастливых событий.

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Поздравляю с Днем труда, с праздником, который посвящен честному труду и доброй славе. Желаю, чтобы в жизни всегда хватало времени и сил на любимую работу, интересный отдых, веселые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.

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В этот весенний радостный день хочется пожелать легкого и приятного труда, чтобы работа всегда приносила радость, удовольствие и достаток. А отдых чтоб всегда помогал расслабиться, получить вдохновение и идеи для покорения новых вершин и выполнения новых заданий.

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Поздравления в открытках

Поздравления в СМС

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Поздравляю с Днем труда!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

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С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!

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С днем труда хочу поздравить,

Пожелать здоровья, сил,

Чтобы каждый день удачу

И везение приносил!

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Желаю в день весенний этот

Добром и счастьем быть согретым,

В трудах любых — сил и успеха,

А в жизни радости и смеха.

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С Днем труда я поздравляю!

Отдохнуть душой желаю,

Оторваться от работы,

Позабыть свои заботы,

Ни на миг не унывать,

Первый майский день встречать!

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