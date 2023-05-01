1 мая во всем мире отмечается Международны День труда. Украина также чтит традиции, и в 2023 году праздник приходится на понедельник.
В мирное время первый день рабочей недели стал бы выходным, но в условии войны времени для отдыха в мае значительно меньше.
Праздник установлен в знак солидарности работников, и впервые в Украине отметили во Львове в 1980 году.
Факты ICTV подготовили лучше поздравления с Днем труда в открытках, СМС и прозе, чтобы поздравить близких.
Поздравления в прозе
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Поздравляю с Днем труда и желаю, чтобы этот праздник подарил много позитива и чудесный отдых, ведь все трудящиеся должны отлично отдыхать! Пускай все, что приносит тебе удовольствие, всегда присутствует в твоей жизни! Успехов тебе, финансового благополучия, удачи и оптимистичного настроя!
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Поздравляю с Днем труда и от всей души желаю стопроцентного здоровья и неисчерпаемого оптимизма, чтобы можно было жить и трудиться на полную.
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Поздравляю с Днем труда и от души желаю плодотворных и насыщенных будней, чудесного и полноценного отдыха, весеннего настроения и большого вдохновения, веселых историй и счастливых событий.
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Поздравляю с Днем труда, с праздником, который посвящен честному труду и доброй славе. Желаю, чтобы в жизни всегда хватало времени и сил на любимую работу, интересный отдых, веселые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.
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В этот весенний радостный день хочется пожелать легкого и приятного труда, чтобы работа всегда приносила радость, удовольствие и достаток. А отдых чтоб всегда помогал расслабиться, получить вдохновение и идеи для покорения новых вершин и выполнения новых заданий.
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Поздравления в открытках
Поздравления в СМС
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Поздравляю с Днем труда!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!
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С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!
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С днем труда хочу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
И везение приносил!
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Желаю в день весенний этот
Добром и счастьем быть согретым,
В трудах любых — сил и успеха,
А в жизни радости и смеха.
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С Днем труда я поздравляю!
Отдохнуть душой желаю,
Оторваться от работы,
Позабыть свои заботы,
Ни на миг не унывать,
Первый майский день встречать!
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