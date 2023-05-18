18 мая в Украине отмечают традиционный праздник — День вышиванки. Его ежегодно празднуют в третий четверг мая.

Цель праздника — сохранение украинских народных традиций и ношения национальной рубашки, а потому в этот день граждане нашей страны во всем мире одевают вышиванки. Именно это одеяние является одним из самых известных и узнаваемых символов нашей культуры.

Сейчас, во время полномасштабной войны, украинцы особенно трепетно относятся к своим традициям, а потому людей в вышиванках можно увидеть все чаще и не только в определенный для этого день. По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем вышиванки 2023 в открытках.

Напомним, праздник вышиванки основала студентка Черновицкого университета Леся Воронюк в 2006 году. С тех пор с каждым годом он приобретает все большую узнаваемость во всем мире.

К слову, обычно в День вышиванки проводятся разнообразные соответствующие мероприятия, но в 2022 году их в Украине особо не было в целях безопасности.