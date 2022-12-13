13 декабря многие верующие отмечают День Андрея Первозванного — апостола, который первым пошел за Богом.
Как и в любой церковный праздник, есть как традиции, так и запреты, которых придерживались наши предки и делились опытом через поколения. Приметам также есть место и на День Андрея — они помогают узнать, какой будет зима и чего ждать от весны.
Народные приметы на Андрея — далее в материале.
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- Если вода рядом тихая — зима будет спокойной. Если заметны волны — грядут заморозки, которые продержатся аж до весны.
- Если в печи красный огонь — грядут холода. Если пламя белого оттенка — скоро придет тепло.
- На праздник Андрея идет снег — будут морозы, и к ним лучше подготовиться.
- Если снежинки падали с 12 по 13 декабря — снег будет лежать еще очень долго.
- Если на улице мороз, но ярко светит солнце — летом будет очень хороший урожай.
Декабрь идет полным ходом — совсем скоро наступит январь и принесет нам много праздников. Готовиться следует как к церковным, так и государственным. В списке есть также профессиональные — нужно не забыть поздравить своих друзей и близких. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.
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