31 октября отмечают современный международный праздник Хэллоуин. День, который славится фразами конфеты или смерть, кошелек или жизнь, а также яркими и необычными костюмами, в которые принято одеваться.

Не забудьте поздравить своих друзей с самым страшным праздником года, пожелав им кошмарного везения и вкусных сладостей. Факты ICTV подготовили яркие картинки для Viber, чтобы вы смогли всех поздравить с Хэллоуином.

Прообраз Хэллоуина — языческий праздник Самайн, который в последствии совпал по дате с кануном Дня всех святых и повлиял на традиции самого страшного праздника в году.

Наиболее ярко празднуют Хэллоуин заграницей, а именно в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Там украшают дворы домов, а дети наряжаются в жуткие костюмы, после чего ходят по соседям и произносят традиционные фразы: конфеты или смерть, кошелек или жизнь.

У нас же признавать Хэллоуин стали совсем недавно. В этот день заведения устраивают различные костюмированные мероприятия и вечеринки.

Кроме того, есть у праздника и символ — тыква, с которой принято вырезать различные маски. Самая популярная — Джек-фонарь. Считается, что свечка, которая горит внутри — отпугивает злых духов.

Ранее мы писали пошаговую инструкцию как вырезать тыкву на Хэллоуин — читайте на Фактах ICTV.