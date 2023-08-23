Ханука — один из важнейших иудейских праздников, который отмечают евреи по всему миру. Событие еще называют праздник огней — как символ победы добра над злом.

Об истории, традициях и дате празднования Хануки, а также о ханукии, читайте в материале Фактов ICTV.

История праздника Ханука

Еще в 332 году до н. э город Иудея добровольно перешел под власть Александра Македонского, который не вмешивался в религиозную жизнь евреев, равно как и египетские правители, пришедшие к власти после смерти Македонского.

Однако в 198 г. до н. э. египетские правители потерпели поражение от греков, которые начали править государством.

В 175 г. до н. э. к власти пришел Антиох Епифан, который запретил Тору и еврейские законы, а также дал Иерусалиму свое название. Также захватчики ворвались в храм, который разграбили и осквернили.

Иудеи не хотели мириться с такими переменами, поэтому начали восстание. Несмотря на малое количество воинов и отсутствие хорошего оружия, иудеям удалось вытеснить армию Антиоха за пределы города. Противостояние длилось три года.

Какого числа отмечают Хануку 2023

Обычно праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

— В 2023 году Хануку будут отмечать с вечера 7 декабря до вечера 15 декабря.

Традиции Хануки: что такое ханукия и зачем зажигать свечи

В дни празднования Хануки евреи устраивают пышные застолья. На столах обязательно должны присутствовать блюда с растительным маслом.

Обычно на Хануку готовят оладьи, картофельные латкес (блюдо похоже на драники), тыквенные пончики суфганийот, баранину, говядину и тому подобное.

Самая важная традиция Хануки — зажигание ханукии. Это девятисвечник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука.

Однако евреи не зажигают сразу все, в течение 8 дней они зажигают свечи, ежедневно добавляя по одной. То есть на первый день Хануки зажигают одну свечу, на второй – две, на третий — три и так далее.

Свечи обязательно устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты.

Более того, свет от ханукии запрещено использовать для бытовых дел. То есть читать или готовить под свечами ханукии нельзя. После зажигания ханукии необходимо прочитать молитву Галель.

Зажигание ханукии — важнейшая традиция Хануки, поэтому соблюдать традицию должны все евреи, независимо от материально положения. После окончания Хануки иудеи сжигают масло и фитили, оставшиеся от ханукии.

Традиция зажигать ханукии появилась после победы евреев над армией Антиоха. Когда иудеи вытеснили захватчиков из города, то поднялись на Храмовую гору, где нашли золотую менору и масло.

Но этого огня хватило бы лишь на один день. Однако каким-то образом пламя горело восемь дней и заново освятило храм. С тех пор появилась еврейская мудрость: Немного света достаточно, чтобы рассеять великую тьму.

Что нельзя делать на Хануку