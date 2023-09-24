Традиционно в конце второго месяца золотой поры отмечают самый мистический праздник в году — Хэллоуин. Его знают во всех уголках мира — где-то больше празднуют, где-то меньше, а потому он является международным.

Эта дата богата на традиции и разнообразные обряды. Именно с ней ассоциируются тыквы с вырезанной гримасой и свечой внутри, люди в костюмах персонажей и дети, просящие конфеты. Если вы хотите приобщится к празднованию, то должны знать — когда отмечают Хэллоуин 2023.

Ежегодно дата празднования неизменна и приходится на конец второго месяца осени — начало третьего. Хэллоуин 2023 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году он приходится со вторника на среду.

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Громко отмечают Хэллоуин в США. Граждане Америки тематически украшают свои дома, переодеваются в костюмы, ходят по домам или же просто ждут пока к ним придут и попросят сладости.

В Украине же такого не было, однако до полномасштабной войны разные заведения устраивали вечеринки на Хэллоуин, куда каждый желающих мог явится в костюме персонажа, который ему по душе.

Однако праздник можно устроить и дома, например, вырезав гримасу из тыквы.