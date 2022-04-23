В светлый праздник Пасхи 2022 оригинальные поздравления для своей семьи, друзей и знакомых Вам точно пригодятся.
Поздравления с Пасхой 2022 в стихах:
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Христос воскресе! — говорю и поздравляю,
И в праздник Пасхи вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти
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С Пасхой светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос Воскресе!
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Родные, близкие, друзья!
Всех с Пасхой поздравляю я!
Желаю добрых, славных дел,
Сердца, чтоб праздник обогрел!
Чтоб мир и лад пришли в дома
И не кружила серость, кутерьма.
И новостей ждать лишь благих,
Не знать ни бед, ни зол иных!
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Вот и крашенки готовы,
Пахнет хлебом из печи,
Это вкусные, с изюмом
Золотые куличи!
В церкви служба длится с ночи,
Это божья благодать,
До чего же нам приятно
Этот праздник отмечать!
Поздравляем! Поздравляем!
Наконец Христос воскрес!
Никогда на этом свете
Лучших не было чудес!
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С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.
Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.
Поздравления с Пасхой 2022 года в прозе:
- Пусть светлая Пасха помогает вам достойно жить и плодотворно творить, быть терпеливыми и чуткими, стремиться к миру, взаимопониманию и согласию!
- Наша семья приветствует вашу со светлым и чистым пасхальным днем! Мы вам желаем только приятных моментов в жизни, чтобы горе навсегда забыло дорогу в ваш дом.
- Поздравляю с весенним днем Пасхи! Пусть пасхальный благодатный огонь обогреет ваш дом! Мира и всех благ вашему дому. Здоровья и терпения вам во всем!
- Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Пусть теплом и любовью наполняются ваши души в этот волшебный праздник! Пусть Бог хранит всю вашу семью!
- Поздравляю вас с праздником Пасхи! Пусть Господь будет милостив ко всем нам, в этот день и всегда! А мы сделаем все, чтобы быть достойными его большой Любви. Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой 2022 в открытках: