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Лучшие поздравления с Пасхой 2022 в смс, стихах и открытках

24 апреля 2022, 01:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поздравления с пасхой
Источник: Pixabay

В светлый праздник Пасхи 2022 оригинальные поздравления для своей семьи, друзей и знакомых Вам точно пригодятся.

Поздравления с Пасхой 2022 в стихах:

****

Христос воскресе! — говорю и поздравляю,

И в праздник Пасхи вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти

****

С Пасхой светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос Воскресе!

****

Родные, близкие, друзья!
Всех с Пасхой поздравляю я!
Желаю добрых, славных дел,
Сердца, чтоб праздник обогрел!

Чтоб мир и лад пришли в дома
И не кружила серость, кутерьма.
И новостей ждать лишь благих,
Не знать ни бед, ни зол иных!

****

Вот и крашенки готовы,
Пахнет хлебом из печи,
Это вкусные, с изюмом
Золотые куличи!

В церкви служба длится с ночи,
Это божья благодать,
До чего же нам приятно
Этот праздник отмечать!

Поздравляем! Поздравляем!
Наконец Христос воскрес!
Никогда на этом свете
Лучших не было чудес!

****

С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.

Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

 

Поздравления с Пасхой 2022 года в прозе:

  • Пусть светлая Пасха помогает вам достойно жить и плодотворно творить, быть терпеливыми и чуткими, стремиться к миру, взаимопониманию и согласию!
  • Наша семья приветствует вашу со светлым и чистым пасхальным днем! Мы вам желаем только приятных моментов в жизни, чтобы горе навсегда забыло дорогу в ваш дом.
  • Поздравляю с весенним днем ​​Пасхи! Пусть пасхальный благодатный огонь обогреет ваш дом! Мира и всех благ вашему дому. Здоровья и терпения вам во всем!
  • Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Пусть теплом и любовью наполняются ваши души в этот волшебный праздник! Пусть Бог хранит всю вашу семью!
  • Поздравляю вас с праздником Пасхи! Пусть Господь будет милостив ко всем нам, в этот день и всегда! А мы сделаем все, чтобы быть достойными его большой Любви. Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой 2022 в открытках:

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