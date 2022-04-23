В светлый праздник Пасхи 2022 оригинальные поздравления для своей семьи, друзей и знакомых Вам точно пригодятся.

Поздравления с Пасхой 2022 в стихах:

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Христос воскресе! — говорю и поздравляю,

И в праздник Пасхи вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти

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С Пасхой светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос Воскресе!

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Родные, близкие, друзья!

Всех с Пасхой поздравляю я!

Желаю добрых, славных дел,

Сердца, чтоб праздник обогрел!

Чтоб мир и лад пришли в дома

И не кружила серость, кутерьма.

И новостей ждать лишь благих,

Не знать ни бед, ни зол иных!

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Вот и крашенки готовы,

Пахнет хлебом из печи,

Это вкусные, с изюмом

Золотые куличи!

В церкви служба длится с ночи,

Это божья благодать,

До чего же нам приятно

Этот праздник отмечать!

Поздравляем! Поздравляем!

Наконец Христос воскрес!

Никогда на этом свете

Лучших не было чудес!

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С Великой Пасхой поздравляю от души!

Пусть будут дни полны надежд и хороши,

Ты только верь: есть тот, кто нас спасает

И от ошибок страшных сберегает.

Сегодня праздник воскрешение Христа

И завершение Великого поста.

Крась яйца, куличами угощайся,

С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

Поздравления с Пасхой 2022 года в прозе:

Пусть светлая Пасха помогает вам достойно жить и плодотворно творить, быть терпеливыми и чуткими, стремиться к миру, взаимопониманию и согласию!

Наша семья приветствует вашу со светлым и чистым пасхальным днем! Мы вам желаем только приятных моментов в жизни, чтобы горе навсегда забыло дорогу в ваш дом.

Поздравляю с весенним днем ​​Пасхи! Пусть пасхальный благодатный огонь обогреет ваш дом! Мира и всех благ вашему дому. Здоровья и терпения вам во всем!

Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Пусть теплом и любовью наполняются ваши души в этот волшебный праздник! Пусть Бог хранит всю вашу семью!

Поздравляю вас с праздником Пасхи! Пусть Господь будет милостив ко всем нам, в этот день и всегда! А мы сделаем все, чтобы быть достойными его большой Любви. Христос Воскрес!

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