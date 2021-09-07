Традиционно 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Сегодня стоит поздравить всех, кто работает над защитой национальных интересов государства.

Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем военной разведки в СМС.

***

Поздравляю с Днём военного разведчика. Желаю всегда оказываться в нужном месте и в нужное время. Желаю всегда докапываться до самой важной и нужной информации. И пусть удача обязательно сопутствует во всех твоих начинаниях и стремлениях. Желаю здоровья, стойкости, невозмутимости и невероятных сил!



***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!



***

Военная разведка — нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!



***

Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,

Всегда быть смелым, осторожным

И у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

***

Поздравляю с Днём военного разведчика. Желаю, чтобы тебе по силам было выведать даже самую строжайшую тайну, желаю, чтобы никто не смог остановить тебя на пути к поставленной цели. Будь невидим и опасен для врагов, верен товарищам и предан важному делу. Здоровья, смелости, находчивости и удачи!

***

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Профессиональный праздник военной разведки стал официальным 7 сентября 1992 года.

Тогда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании разведывательного органа при Министерстве обороны Украины.

В системе национальной безопасности Украины военная разведка занимает важное место, поскольку остается опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты национальных интересов от внешних угроз.

Каждая страна нуждается в эффективной и активной разведке, которая может оказать оперативную, объективную и достоверную информацию.

Эта профессия является достаточно опасной, поскольку разведчикам часто приходится подвергать свою жизнь опасности ради успеха военной операции.