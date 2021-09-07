Традиционно 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Сегодня стоит поздравить всех, кто работает над защитой национальных интересов государства.
Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем военной разведки в СМС.
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Поздравляю с Днём военного разведчика. Желаю всегда оказываться в нужном месте и в нужное время. Желаю всегда докапываться до самой важной и нужной информации. И пусть удача обязательно сопутствует во всех твоих начинаниях и стремлениях. Желаю здоровья, стойкости, невозмутимости и невероятных сил!
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Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
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Военная разведка — нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!
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Служить в разведке очень сложно:
Бороться, точно в цель стрелять,
Всегда быть смелым, осторожным
И у врагов все тайны узнавать.
Так пусть же будет все успешно
На службе, дома и всегда.
И бережет пускай, конечно,
По жизни Бог от горестей тебя.
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Поздравляю с Днём военного разведчика. Желаю, чтобы тебе по силам было выведать даже самую строжайшую тайну, желаю, чтобы никто не смог остановить тебя на пути к поставленной цели. Будь невидим и опасен для врагов, верен товарищам и предан важному делу. Здоровья, смелости, находчивости и удачи!
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Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
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Профессиональный праздник военной разведки стал официальным 7 сентября 1992 года.
Тогда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании разведывательного органа при Министерстве обороны Украины.
В системе национальной безопасности Украины военная разведка занимает важное место, поскольку остается опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты национальных интересов от внешних угроз.
Каждая страна нуждается в эффективной и активной разведке, которая может оказать оперативную, объективную и достоверную информацию.
Эта профессия является достаточно опасной, поскольку разведчикам часто приходится подвергать свою жизнь опасности ради успеха военной операции.