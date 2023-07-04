4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. В 2023 году дата выпала на будний день — вторник.

Этот праздник появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году. Правоохранительные органы играют важную роль в жизни общественности. Они следят за порядком, предотвращают, выявляют или раскрывают преступления, разыскивают преступников, обеспечивают порядок в общественных местах и много другое.

Если у вас в окружении есть сотрудники правоохранительных органов, не забудьте их поздравить и поблагодарить за нелегкий труд. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС, прозе и открытках с Днем Национальной полиции 2023.

Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в СМС

***

Поздравляю с праздником,

С Днем полиции тебя!

Новых званий и погонов,

Пусть желают все друзья.

Пусть начальство награждает,

И в почете будь у всех.

И в делах пусть увенчает

Всегда пожизненный успех.

***

С Днем полиции тебя!

Счастья, здравия, добра!

Дослужись до генерала.

Пусть гордится вся страна.

Пусть коллеги уважают

И к наградам представляют,

Будут легкими все дни.

Поздравления прими!



***

С Днем полиции поздравлю

Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтоб преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны.

***

С днем полиции, желаю достижений,

А в работе славы, продвижений.

Полицейским быть всегда достойным,

Мужественным, смелым и спокойным.

***

С Днем полиции поздравлю

Всех, кто наш покой хранит,

Пусть боится вас преступник,

В страхе пусть бежит бандит.

Службы мирной и спокойной,

Звездопада на погоны,

Вам, блюстители порядка

И хранители закона.

Каждый гражданин пусть свято

Чтит законы Украины,

И гордится весь народ

Полицейскими своими.



Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в прозе

***

Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю, чтобы ваша работа приносила прекрасные результаты и чтобы все достижения и нововведения принимались и учитывались в непрерывном карьерном росте.

***

В День Национальной полиции хочу пожелать, чтобы справедливость всегда торжествовала. Сил, мужества, терпения, здоровья, счастья и карьерного роста!

***

Поздравляю тебя с праздником, полицейский! Желаю невероятных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, процветающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.

***

Отличного несения службы и крепкого здоровья, звезд на погонах и поощрения за столь сложную работу. С Днем Национальной полиции тебя!

***

Поздравляю тебя с Днем Национальной полиции! Пусть твои трудовые будни будут спокойными, а в семье царит мир и любовь.

Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в открытках

До 2017 года День Национальной полиции в Украине отмечали 4 августа, поскольку именно в этот день пятый президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

После в указ были внесены изменения и праздник перенесли на 4 июля. Именно в это число в Киеве на Софийской площади приняли присягу верности первые патрульные полицейские, поскольку в 2014 году эксперты решили провести реформу в силовом блоке.

До 2015 года в Украине существовал правоохранительный орган милиция, который преобразовали в полицию.

Сотрудники полиции играют важную роль для Украины и ее граждан. Они стоят на защите порядка, жизни, здоровья и прав людей, проживающих в нашей стране. Безусловно, список их полномочий намного больше. Ежедневно мы наблюдаем, как полиция борется с преступностью, поддерживает общественный порядок и безопасность.