4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. В 2023 году дата выпала на будний день — вторник.
Этот праздник появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году. Правоохранительные органы играют важную роль в жизни общественности. Они следят за порядком, предотвращают, выявляют или раскрывают преступления, разыскивают преступников, обеспечивают порядок в общественных местах и много другое.
Если у вас в окружении есть сотрудники правоохранительных органов, не забудьте их поздравить и поблагодарить за нелегкий труд. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС, прозе и открытках с Днем Национальной полиции 2023.
Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в СМС
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Поздравляю с праздником,
С Днем полиции тебя!
Новых званий и погонов,
Пусть желают все друзья.
Пусть начальство награждает,
И в почете будь у всех.
И в делах пусть увенчает
Всегда пожизненный успех.
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С Днем полиции тебя!
Счастья, здравия, добра!
Дослужись до генерала.
Пусть гордится вся страна.
Пусть коллеги уважают
И к наградам представляют,
Будут легкими все дни.
Поздравления прими!
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С Днем полиции поздравлю
Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.
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С днем полиции, желаю достижений,
А в работе славы, продвижений.
Полицейским быть всегда достойным,
Мужественным, смелым и спокойным.
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С Днем полиции поздравлю
Всех, кто наш покой хранит,
Пусть боится вас преступник,
В страхе пусть бежит бандит.
Службы мирной и спокойной,
Звездопада на погоны,
Вам, блюстители порядка
И хранители закона.
Каждый гражданин пусть свято
Чтит законы Украины,
И гордится весь народ
Полицейскими своими.
Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в прозе
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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю, чтобы ваша работа приносила прекрасные результаты и чтобы все достижения и нововведения принимались и учитывались в непрерывном карьерном росте.
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В День Национальной полиции хочу пожелать, чтобы справедливость всегда торжествовала. Сил, мужества, терпения, здоровья, счастья и карьерного роста!
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Поздравляю тебя с праздником, полицейский! Желаю невероятных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, процветающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.
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Отличного несения службы и крепкого здоровья, звезд на погонах и поощрения за столь сложную работу. С Днем Национальной полиции тебя!
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Поздравляю тебя с Днем Национальной полиции! Пусть твои трудовые будни будут спокойными, а в семье царит мир и любовь.
Поздравления с Днем Национальной полиции 2023 в открытках
До 2017 года День Национальной полиции в Украине отмечали 4 августа, поскольку именно в этот день пятый президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.
После в указ были внесены изменения и праздник перенесли на 4 июля. Именно в это число в Киеве на Софийской площади приняли присягу верности первые патрульные полицейские, поскольку в 2014 году эксперты решили провести реформу в силовом блоке.
До 2015 года в Украине существовал правоохранительный орган милиция, который преобразовали в полицию.
Сотрудники полиции играют важную роль для Украины и ее граждан. Они стоят на защите порядка, жизни, здоровья и прав людей, проживающих в нашей стране. Безусловно, список их полномочий намного больше. Ежедневно мы наблюдаем, как полиция борется с преступностью, поддерживает общественный порядок и безопасность.