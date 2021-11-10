10 ноября отмечают день ангела Неониллы (Неля, Нила). Именины празднуются в честь святой мученицы Неонилы.

Это имя довольно редко встречается в наше время, однако если вы знаете его обладательницу, Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Неониллы в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Неониллы в открытках

Поздравления с днем ангела Неониллы в СМС

***

Желаем мы сегодня дружно

Для Неониллы – пусть любовь

Останется такой же нужной

В пустынном океане слов.

Желаем быть всегда смелее,

Добрее мы желаем быть.

Пусть солнце вечно нежно греет,

Пусть поздравляют трели птиц.

***

Неонилла, поздравляю!

С именинами тебя!

Сильной воли пожелаю,

Веры, счастья и добра,

Развивать свое терпение,

И здоровье улучшать,

Быть в хорошем настроении,

И удачу не терять!

***

Неонилле пожелаем быть веселой, заводной,

Чтобы о любви твердили парни все наперебой!

Чтоб была ты как Богиня ослепительно мила,

Чтобы красота не вяла, а еще сильней цвела.

***

У Неониллы именины,

И хотим мы пожелать,

Чтоб меняла ты машины,

За год раз, примерно, пять.

Красотою, чтоб сияла,

Несравненною была,

И мужчин, чтоб покоряла,

Их перебирать могла.

***

Неонилла, ты прекрасней всех на свете!

Тебя сравнить ни с кем, я не могу!

Ты словно теплый, южный, добрый ветер,

Ласкать всех успеваешь на бегу!

Значение имени Неонилла

Неонилла — имя греческого происхождения, которое переводится как новая, обновленная, дарующая молодость.

Обладательница этого имени демонстрирует свой характер с детства. Она настойчивая, спокойная, твердая, немного хитровата, но принципиальная.

Неонилла целеустремленная и трудолюбивая, что позволяет добиться ей успеха в карьере.

Из-за того, что девушка с этим именем тщательно перебирает мужчинами, замуж она может так и не выйти. Однако если она встретит свою вторую половинку, то полностью отдастся ей. Неонилла прекрасная мать.