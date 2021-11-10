10 ноября отмечают день ангела Неониллы (Неля, Нила). Именины празднуются в честь святой мученицы Неонилы.
Это имя довольно редко встречается в наше время, однако если вы знаете его обладательницу, Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Неониллы в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Неониллы в открытках
Поздравления с днем ангела Неониллы в СМС
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Желаем мы сегодня дружно
Для Неониллы – пусть любовь
Останется такой же нужной
В пустынном океане слов.
Желаем быть всегда смелее,
Добрее мы желаем быть.
Пусть солнце вечно нежно греет,
Пусть поздравляют трели птиц.
***
Неонилла, поздравляю!
С именинами тебя!
Сильной воли пожелаю,
Веры, счастья и добра,
Развивать свое терпение,
И здоровье улучшать,
Быть в хорошем настроении,
И удачу не терять!
***
Неонилле пожелаем быть веселой, заводной,
Чтобы о любви твердили парни все наперебой!
Чтоб была ты как Богиня ослепительно мила,
Чтобы красота не вяла, а еще сильней цвела.
***
У Неониллы именины,
И хотим мы пожелать,
Чтоб меняла ты машины,
За год раз, примерно, пять.
Красотою, чтоб сияла,
Несравненною была,
И мужчин, чтоб покоряла,
Их перебирать могла.
***
Неонилла, ты прекрасней всех на свете!
Тебя сравнить ни с кем, я не могу!
Ты словно теплый, южный, добрый ветер,
Ласкать всех успеваешь на бегу!
Значение имени Неонилла
Неонилла — имя греческого происхождения, которое переводится как новая, обновленная, дарующая молодость.
Обладательница этого имени демонстрирует свой характер с детства. Она настойчивая, спокойная, твердая, немного хитровата, но принципиальная.
Неонилла целеустремленная и трудолюбивая, что позволяет добиться ей успеха в карьере.
Из-за того, что девушка с этим именем тщательно перебирает мужчинами, замуж она может так и не выйти. Однако если она встретит свою вторую половинку, то полностью отдастся ей. Неонилла прекрасная мать.