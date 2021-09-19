19 сентября именины празднуют все мужчины с именем Михаил. Праздник отмечают в честь одного из самых почитаемых библейских персонажей — архангела Михаила.
Это мужское имя достаточно распространенное, поэтому в вашем окружении наверняка есть те, кто им обладает. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Михаила в открытках
Поздравления с днем ангела Михаила в СМС
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Вас поздравляю, Михаил,
С днем именин, с прекрасным днем!
Чтоб ангел путь вам осветил,
Чтоб ночь была вам нипочем!
Найти желаю вам любовь,
Чтоб с нею счастье к вам пришло!
Удача пусть поможет вновь
Мечты найти скорей окно!
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Желаю счастья, наслажденья,
Чтоб ты отбросил все сомненья,
Ведь именины наступили,
На счастье право подарили,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать,
Ты, Миша, двигайся вперед,
Пускай тебя удача ждет!
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В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
***
В день именин пусть ангел Божий
Вам, Михаил, во всем поможет,
Оберегает вас, хранит,
От бед и нужд пусть защитит.
Значение имени Михаил
Имя Михаил древнееврейского происхождения и переводится как кто как Бог, Богу подобный или тот, кто подобен Богу.
Чаще всего Михаил является общительным человеком, который обладает отличной коммуникабельностью. Он не склонен к критике и не является злопамятным.
Зачастую обладатель этого имени опирается на логику, но бывает, что действует наугад. А его переключение с умного на азартного сбивает окружающих с толку.
Тяжелые моменты Михаил переносит с трудом, бывает, что у него опускаются руки. В работе он трудолюбив и настойчив.
Избранница Михаила должна быть нежной и милой, тогда она будет окружена любовью и заботой. Он очень любит детей, кроме того, они являются обязательной частью его семейной жизни.