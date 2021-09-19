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Лучшие поздравления с днем ангела Михаила в открытках и СМС

19 сентября, 04:30 Каріна Зуєва
Лучшие поздравления с днем ангела Михаила в открытках и СМС

19 сентября именины празднуют все мужчины с именем Михаил. Праздник отмечают в честь одного из самых почитаемых библейских персонажей — архангела Михаила.

Это мужское имя достаточно распространенное, поэтому в вашем окружении наверняка есть те, кто им обладает. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Михаила в открытках

С днем ангела Михаила

С днем ангела Михаила

С днем ангела Михаила

С днем ангела Михаила

С днем ангела Михаила

Поздравления с днем ангела Михаила в СМС

***

Вас поздравляю, Михаил,
С днем именин, с прекрасным днем!
Чтоб ангел путь вам осветил,
Чтоб ночь была вам нипочем!

Найти желаю вам любовь,
Чтоб с нею счастье к вам пришло!
Удача пусть поможет вновь
Мечты найти скорей окно!

***

Желаю счастья, наслажденья,
Чтоб ты отбросил все сомненья,
Ведь именины наступили,
На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать,
Ты, Миша, двигайся вперед,
Пускай тебя удача ждет!

***

В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!

***

В день именин пусть ангел Божий
Вам, Михаил, во всем поможет,
Оберегает вас, хранит,
От бед и нужд пусть защитит.

Значение имени Михаил

Имя Михаил древнееврейского происхождения и переводится как кто как Бог, Богу подобный или тот, кто подобен Богу.

Чаще всего Михаил является общительным человеком, который обладает отличной коммуникабельностью. Он не склонен к критике и не является злопамятным.

Зачастую обладатель этого имени опирается на логику, но бывает, что действует наугад. А его переключение с умного на азартного сбивает окружающих с толку.

Тяжелые моменты Михаил переносит с трудом, бывает, что у него опускаются руки. В работе он трудолюбив и настойчив.

Избранница Михаила должна быть нежной и милой, тогда она будет окружена любовью и заботой. Он очень любит детей, кроме того, они являются обязательной частью его семейной жизни.

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