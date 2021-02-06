Международный день бармена отмечается 6 февраля.

Дату для праздника выбрали не случайно. Именно в этот день отмечают День святого Аманда, одного из христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров и торговцев.

Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Поэтому Международный день бармена во многих странах мира назначили на 6 февраля.

В Украине этот праздник начали ежегодно отмечать с 2008 года. Тогда Международный центр барменов Planet Z совместно с киевским рок-клубом Докер Паб решили начать празднование Международного дня бармена в Украине.

Обычно бармены в день профессионального праздника устраивают конкурсы, фестивали, на которых они могут продемонстрировать свои умения и профессионализм.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Международным днем ​​барменов.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 насчитывается 14 памятных дат.

В третьем месяце зимы отмечают Международный день стоматолога — 9 февраля, День компьютерщика — 14 февраля, Международный день онкобольного ребенка — 15 февраля, День спонтанного проявления доброты — 17 февраля, Международный день родного языка — 21 февраля.