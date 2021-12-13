Традиционно 13 декабря православные отмечают День Андрея Первозванного. Это большой праздник уставлен в память об апостоле, который был первым учеником Иисуса Христа.

Сегодня следует поздравить всех родных и близких с этим светлым праздником. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Андрея Первозванного в открытках.

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Согласно поверью, святой принес христианскую веру на землю Руси и предрек большой град на Киевских горах. В день Андрея принято гадать и устраивать гулянья. Наши предки верили, что во сне можно увидеть образ суженого и предсказать будущее.

Праздник в память первого из двенадцати великих учеников Иисуса Христа был установлен церковью еще в средние века. Тогда именины Андрея считались магическим днем, который способен изменить судьбу.

В народе этот праздник называли Калита – за названием обрядового хлеба, который накануне 13 декабря пекли девушки. Он имел форму круга с отверстием в середине, в тесто добавляли сухофрукты и ягоды, а готовую калиту макали в мед.

Затем корж подвешивали на ленте к потолку комнаты. Юноша верхом на кочерге должен был подпрыгнуть и откусить кусочек калиты. Счастливчика, которому удалось сделать это с первой попытки, брали в компанию. Считалось, что откусивший калиту парень, в следующем году обязательно женится на красивой и умной девушке.