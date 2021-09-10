Всенародный День отца празднуют в третье воскресенье сентября — в 2021 году он припадает на 19 сентября. В этот день принято поздравлять пап с их днем, благодарить за воспитание, защиту и поддержку. Также стоит и приготовить подарки, которые сделают приятно каждому отцу.

Факты ICTV подготовили лучшие идеи для поздравления в День отца.

В первую очередь, нужно учитывать интересы виновника торжества — у каждого из нас есть хобби, которым мы с удовольствием занимаемся в свободное время. У мужчины это может быть рыбалка, спорт, моделирование, коллекционирование марок, монет.

Для фанатов рыбалки отличным подарком станет рыболовный ящик, где хранятся снасти и приманка.

Любителям спорта подойдет обновленная экипировка — очки, обувь, перчатки, или даже абонемент в зал.

Для владельцев редких монет и марок можно найти отличное дополнение к коллекции, или же новый альбом для хранения.

Еще одна идея для подарка отцу — новая техника. Электронные гаджеты склонны к поломкам, а их актуальность теряется спустя несколько лет.

Необязательно покупать дорогой телефон — можно приобрести чехол для смартфона, новые беспроводные наушники или же умные часы, которые могут измерять давление.

Аксессуары также часто становятся подарками для отцов. Можно порадовать любимого папу новым кошельком или ремешком для часов. Пусть это и маленькие подарки, но используются они ежедневно, напоминая о приятном семейном моменте.

Для тех отцов, которые часто передвигаются автомобилем, отлично подойдет необходимый для транспорта аксессуар. Можно подарить новый держатель для смартфона, видеорегистратор, или даже навигатор.

Есть вариант, который никогда не терял своей актуальности — подарить главе семьи набор для бритья — лезвия и пену, новый набор носков или нижнего белья. Однако такие сувениры сложно назвать оригинальными.

Практически любой мужчина имеет в своем арсенале кучу инструментов, которые помогают ему по домашнему хозяйству и ремонту различной техники. Ящик для такого набора поможет не только расположить все необходимое в одном месте, но и освободить гараж или дом.

Необязательно дарить что-то материальное — можно устроить ужин в кругу семьи, или даже в ресторане, если есть знаковое место, полистать вместе семейный альбом и послушать истории виновника торжества. Этот момент точно останется в памяти надолго.

В Украине День отца празднуют в третье воскресенье июня, и в 2021 году украинцы отмечали его 20 июня.

Узнать больше о неофициальных праздниках в Украине под конец 2021 года можно в нашем календаре.