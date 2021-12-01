Рождество – время заботы, счастья и семейного уюта. Традиционно в этот праздник принято дарить выпечку и конфеты, но мы подготовили более интересные идеи подарков на католическое Рождество 2021.

Для европейцев католическое Рождество – особый праздник. Города и площади превращаются в настоящую сказку еще за месяц до празднования: на уютных улочках зажигаются огоньки, а также открываются рождественские ярмарки. В такой атмосфере и взрослые люди начинают верить в чудо.

Несомненно, главными атрибутами этого праздника остаются елка и подарки. В этот день следует разделить радость с близкими и подарить им положительные эмоции, а сделать это можно с помощью презентов.

Создайте что-то своими руками

Самый ценный подарок для большинства из нас — это не дорогие украшения или деньги, а то, что человек сделал от всей души. Порадуйте близких нарисованной открыткой с наилучшими пожеланиями. Украсьте бумагу лентами, блестками или вклейте семейное фото, которое сделает подарок особенно ценным. Стоимость не имеет значения, когда речь идет об искренних эмоциях и чувствах. Хорошим подарком также станет собственноручно сваренное мыло или хенд-мейд свеча.

Подарите декор для дома

В период зимних праздников предметы для украшения дома – лучший вариант для рождественского подарка. Гирлянды, картины, разнообразные фигурки и рождественские сувениры будут еще долго напоминать о вас хозяину дома, а также наполнят помещение уютом и особой атмосферой.

Подарите близким возможность позаботиться о себе

Средства по уходу за собой никогда не бывают лишними. В период зимних морозов особенно хочется заботиться о себе, так что разнообразные кремы, маски, гели, скрабы и бомбочки для ванн точно понравятся человеку, которого вы хотите порадовать. Такой подарок подойдет не только для женщин, но и для мужчин, часто пренебрегающих бьюти-процедурами из-за стереотипов или недостатка времени.

Позаботьтесь о тепле

Теплые вещи могут быть не только практичными, но и стильными. В холодное время зимняя одежда точно не будет лежать без дела на полочке. Подарите свитер и дополните его аксессуарами. Таким образом, вы сделаете этот презент небанальным.

Сделайте подарок для всех членов семьи сразу

Современный выбор гаджетов просто поражает. Очень удачным вариантом будет портативный проектор, с помощью которого холодными зимними вечерами вы сможете наслаждаться фильмами и сериалами прямо на стене собственного дома. Еще одним замечательным решением станет фотоаппарат, моментально печатающий готовые фотографии. С таким гаджетом можно запечатлеть все самые яркие моменты жизни, а после развесить фото по всему дому.

Любой подарок, сделанный с любовью, точно понравится вашим близким. Желаем вам удачно встретить католическое Рождество 2021 и насладиться этим семейным праздником по полной.