Всемирно известный праздник Хэллоуин отмечают с 31 октября на 1 ноября. В 2023 году темное событие приходится со вторника на среду.

Каждый отмечает Хэллоуин по-своему — устраивает вечеринки с друзьями или же радует близких необычным декорирование дома. Многие любят в этот день пощекотать себе нервы — посмотреть страшный фильм в кинотеатре или под пледом в веселой компании.

Новые фильмы на Хэллоуин 2023 — далее в материале.

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Нечто: Монстр из глубин

Фильм имеет классическую завязку — Метт со своей семьей отправляются в дом на берегу Тихого океана, который ему составили в наследие. Неподалеку от дома он находит замурованный подземный тайник, а когда раскрывает его, дальнейшие события полностью изменяют его жизнь.

Особняк с привидениями

Любите хоррор и комедию в одном флаконе? Тогда этот фильм для вас. Мать-одиночка Габби переезжает в странное поместье, и нанимает священника, чтобы тот ей помог прогнать потусторонние силы. Однако для борьбы с привидениями ей нужно больше людей, которые хоть как-то могут ей помочь.

Игра с дьяволом

Это хоррор с элементом триллера, в котором главный герой становится заложником пьяного мужчины — его нужно возить по городу на угнанном авто. За время картины будет постепенно раскрываться подробности личной жизни угонщика, и это будет держать зрителя в напряжении.

Стук в дверь

История рассказывает о людях, которым явилось видение о конце света. Они врываются в поместье, куда приехали отдохнуть Эрик, Эндрю и их дочь Вен. Чтобы избежать начала конца света, нужно принести в жертву одного из члена семьи. Сюжет расскажет о непростом решении главных героев.

Астрал: Красные двери

Культовое продолжение легендарной франшизы. Это уже пятая картина серии — в этот раз Джошу и его сыну-подростку придется оказаться в потустороннем мире намного глубже, чтобы навсегда избавиться от тех ужасов, которые происходят за красной дверью.

Не только фильмы можно подготовить к празднику — на Фактах ICTV есть отличные идеи для детских костюмов на Хэллоуин 2023. Это поможет надолго запомнить праздник, который в Украине отмечают не так уж давно.