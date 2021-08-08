Традиционно День ветеринара отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 8 августа.

По этому случаю Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ветеринара в СМС.

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С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

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Поздравляю с Днём ветеринара. Желаю ладить с любыми пациентами и дарить каждому из них отличное самочувствие, хорошее настроение. Пусть все наши любимые уши, лапы, рога и хвосты будут здоровы. А Вам желаю крепких сил, уверенного профессионализма, успехов, достатка и процветания.

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Поздравляю с Днём ветеринара и хочу пожелать всегда стоять на страже здоровья наших любимых питомцев, получая взамен щедрую благодарность их хозяев, ласку и искреннюю доброту исцелённых животных. Желаю быть самым лучшим доктором Айболитом, который всегда справится с любой бедой.

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Поздравляем с днём работников ветеринарной медицины! Ваши навыки, умения и терпение всегда выручают и приходят на помощь нашим маленьким четвероногим друзьям, пушистым питомцам! Успехов вам в профессиональной деятельности и выздоровления всем пациентам!

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Ты помогаешь нашим братьям меньшим снова стать здоровыми и активными, даря огромную радость и зверькам, и их хозяевам! Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие и хороший доход! Развивайся в этой сфере и никогда не останавливайся на достигнутом!

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День работников ветеринарной медицины был введен в 2001 году Леонидом Кучмой.

Таким образом президент Украины отметил весомый вклад работников этой отрасли в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия.

Хотя ветеринария — это довольно древняя отрасль. Первая специализированная ветеринарная школа появилась во Франции еще в XVIII веке.

Ее открыл Людовик XV, который был весьма обеспокоен массовой гибелью животных.

В современном мире работники ветеринарной медицины являются очень востребованными, поскольку они помогают нашим домашним любимцам.