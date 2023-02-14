В Украине 14 февраля отмечают День компьютерщика. Праздник приходится на вторник, и дата выбрана неслучайно.

Так, именно в этот день 1946 года был создан первый электронный компьютер ENIAC. Праздник затрагивает кучу различных профессий — программистов, компьютерных инженеров, системных администраторов и многих других, кто посвятил свою карьеру компьютерным технологиям.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем компьютерщика в открытках, СМС и прозе, чтобы порадовать близких и друзей даже на расстоянии.

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Поздравления с Днем компьютерщика в СМС

***

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

Винду переустановит,

Сайт красиво обустроит.

Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

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Компьютерщика поздравляем,

По-дружески тебе желаем

Всего, что для тебя полезно:

Чтобы дружил всегда с «железом»,

Чтоб интернет не пропадал,

Чтоб вирус в «комп» не залетал,

Чтоб памяти на все хватало,

Чтоб ничего не зависало,

Успехов, счастья и везений

Тебе, компьютерный наш гений!

***

Ты починишь как всегда

Наш компьютер без труда!

Вмиг на вызов прилетишь,

Вирусы все удалишь!

***

Всех компьютерщиков славных

Поздравляю в этот день,

В сложных рыться вам программах

Никогда не будет лень.

Гуру байтов и железа,

Счастья вам и процветания,

Дарит радость пусть и деньги

Ваше классное призвание.

***

Тебя поздравлю я сейчас,

Ведь ты с компьютером в ладах,

Даже не так: ты просто ас

Во всех компьютерных делах!

Желаю, чтоб твоя карьера

Росла всегда лишь только вверх,

Чтоб развивался в этой сфере,

Чтоб ждал тебя во всем успех!

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Поздравления с Днем компьютерщика в открытках

Поздравления с Днем компьютерщика в прозе

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Поздравляю с Днём компьютерщика, с праздником высокого ума и креатива в идеях. Желаю быть с любой компьютерной машиной на ты, постоянно стремиться к высоким целям и своим идеалам, удачно исправлять любую неполадку и лично создавать что-то новое и полезное для компьютерного мира.

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Ты выбрал непростую сферу деятельности. Поэтому в твой профессиональный праздник самое главное, что я хочу пожелать это удачи и карьерного роста в любимом деле. Пусть задуманное всегда становится поводом менять действительное. С праздником!

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Всех, кто знает подход к современной технике, кто легко и свободно владеет информационными технологиями, мы поздравляем с практически профессиональным праздником. Пусть будут вам не страшны перепады напряжения, и самые современные вирусы.

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Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — днем компьютерщика! Ты настоящий офисный герой, который в считанные минуты заставляет работать даже самый капризный компьютер! От лица всех отделов нашей компании я говорю тебе спасибо за твой труд и терпение!

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Ребята, пусть успехи настигают вас так же быстро, как ваши пальцы клавиши, да не сбросит соединение ваш модем, да не рухнет “винда” ваша, чтоб ни один вирус проклятый не залетал в вашу мирную обитель, да будет непоколебим ваш брандмауэр.

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