В Украине 14 февраля отмечают День компьютерщика. Праздник приходится на вторник, и дата выбрана неслучайно.
Так, именно в этот день 1946 года был создан первый электронный компьютер ENIAC. Праздник затрагивает кучу различных профессий — программистов, компьютерных инженеров, системных администраторов и многих других, кто посвятил свою карьеру компьютерным технологиям.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем компьютерщика в открытках, СМС и прозе, чтобы порадовать близких и друзей даже на расстоянии.
Поздравления с Днем компьютерщика в СМС
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Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
Винду переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
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Компьютерщика поздравляем,
По-дружески тебе желаем
Всего, что для тебя полезно:
Чтобы дружил всегда с «железом»,
Чтоб интернет не пропадал,
Чтоб вирус в «комп» не залетал,
Чтоб памяти на все хватало,
Чтоб ничего не зависало,
Успехов, счастья и везений
Тебе, компьютерный наш гений!
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Ты починишь как всегда
Наш компьютер без труда!
Вмиг на вызов прилетишь,
Вирусы все удалишь!
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Всех компьютерщиков славных
Поздравляю в этот день,
В сложных рыться вам программах
Никогда не будет лень.
Гуру байтов и железа,
Счастья вам и процветания,
Дарит радость пусть и деньги
Ваше классное призвание.
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Тебя поздравлю я сейчас,
Ведь ты с компьютером в ладах,
Даже не так: ты просто ас
Во всех компьютерных делах!
Желаю, чтоб твоя карьера
Росла всегда лишь только вверх,
Чтоб развивался в этой сфере,
Чтоб ждал тебя во всем успех!
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Поздравления с Днем компьютерщика в открытках
Поздравления с Днем компьютерщика в прозе
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Поздравляю с Днём компьютерщика, с праздником высокого ума и креатива в идеях. Желаю быть с любой компьютерной машиной на ты, постоянно стремиться к высоким целям и своим идеалам, удачно исправлять любую неполадку и лично создавать что-то новое и полезное для компьютерного мира.
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Ты выбрал непростую сферу деятельности. Поэтому в твой профессиональный праздник самое главное, что я хочу пожелать это удачи и карьерного роста в любимом деле. Пусть задуманное всегда становится поводом менять действительное. С праздником!
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Всех, кто знает подход к современной технике, кто легко и свободно владеет информационными технологиями, мы поздравляем с практически профессиональным праздником. Пусть будут вам не страшны перепады напряжения, и самые современные вирусы.
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Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — днем компьютерщика! Ты настоящий офисный герой, который в считанные минуты заставляет работать даже самый капризный компьютер! От лица всех отделов нашей компании я говорю тебе спасибо за твой труд и терпение!
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Ребята, пусть успехи настигают вас так же быстро, как ваши пальцы клавиши, да не сбросит соединение ваш модем, да не рухнет “винда” ваша, чтоб ни один вирус проклятый не залетал в вашу мирную обитель, да будет непоколебим ваш брандмауэр.
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