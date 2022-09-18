Всенародный день отца в 2022 году приходится на 18 сентября. Самое время отметить его в кругу семьи.
Цель праздника — напомнить людям о важности отца в жизни. Отец должен участвовать в воспитании и взрослении своих детей так же, как и мама. Самое время напомнить своим близким об их вкладе в вашу жизнь.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всенародным днем отца в открытках и СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии. Теплые слова никогда не бывают лишними, особенно от членов семьи.
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Поздравляю с Днем отца!
Пусть везения станет больше
И любовь живет в глазах,
Длятся все успехи дольше.
Искромётный позитив
В каждом деле пусть поможет,
Будь всегда жизнелюбив,
Чтобы счастье лишь умножить!
***
С днем отца тебя поздравить,
Папа, от души спешу,
Пожелать хочу здоровья,
И признаться, что люблю!
Ты мой папочка, родной мой,
Самый добрый, дорогой,
Будь счастливым самым — самым,
И любимым нашей мамой.
***
Мой, лучший в мире, папка!
Пусть сбудутся мечты.
Чтоб оставался крепким,
Всегда здоровым ты.
Задорная улыбка
Не сходит пусть с лица,
В душе желаю мира
И счастья в день отца!
***
Папа, в День отца тебе желаю
Сил, любви, здоровья и удачи.
Лучшего мужчины я не знаю,
Будет так всегда пусть, не иначе.
Оставайся сильным, добрым, смелым,
Бодрости тебе и оптимизма.
Будь удачливым, всегда умелым,
Жизни без проблем и эгоизма.
***
Я благодарна, что ты есть,
Твоих заслуг — не перечесть,
Тобой горжусь и восхищаюсь,
С тобой, я папа, улыбаюсь!
С тобой тепло в душе царит,
С тобою сердце не болит.
Когда ты рядом — душа поет,
Дни и ночи все напролет!
***
Сентябрь уже в самом разгаре — после него наступит октябрь, который порадует украинцев огромным количеством праздников. Важные дни стоит провести в кругу друзей или близких. Календарь праздников октября 2022 — на Фактах ICTV.