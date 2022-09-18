Всенародный день отца в 2022 году приходится на 18 сентября. Самое время отметить его в кругу семьи.

Цель праздника — напомнить людям о важности отца в жизни. Отец должен участвовать в воспитании и взрослении своих детей так же, как и мама. Самое время напомнить своим близким об их вкладе в вашу жизнь.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всенародным днем отца в открытках и СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии. Теплые слова никогда не бывают лишними, особенно от членов семьи.

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***

Поздравляю с Днем отца!

Пусть везения станет больше

И любовь живет в глазах,

Длятся все успехи дольше.

Искромётный позитив

В каждом деле пусть поможет,

Будь всегда жизнелюбив,

Чтобы счастье лишь умножить!

***

С днем отца тебя поздравить,

Папа, от души спешу,

Пожелать хочу здоровья,

И признаться, что люблю!

Ты мой папочка, родной мой,

Самый добрый, дорогой,

Будь счастливым самым — самым,

И любимым нашей мамой.

***

Мой, лучший в мире, папка!

Пусть сбудутся мечты.

Чтоб оставался крепким,

Всегда здоровым ты.

Задорная улыбка

Не сходит пусть с лица,

В душе желаю мира

И счастья в день отца!

***

Папа, в День отца тебе желаю

Сил, любви, здоровья и удачи.

Лучшего мужчины я не знаю,

Будет так всегда пусть, не иначе.

Оставайся сильным, добрым, смелым,

Бодрости тебе и оптимизма.

Будь удачливым, всегда умелым,

Жизни без проблем и эгоизма.

***

Я благодарна, что ты есть,

Твоих заслуг — не перечесть,

Тобой горжусь и восхищаюсь,

С тобой, я папа, улыбаюсь!

С тобой тепло в душе царит,

С тобою сердце не болит.

Когда ты рядом — душа поет,

Дни и ночи все напролет!

***

Сентябрь уже в самом разгаре — после него наступит октябрь, который порадует украинцев огромным количеством праздников. Важные дни стоит провести в кругу друзей или близких. Календарь праздников октября 2022 — на Фактах ICTV.