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Надежная опора для армии: открытки и СМС ко Дню сержанта ВСУ

9 ноября 2023, 18:04
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
День сержанта ЗСУ
Источник: Генштаб ВСУ

С 2019 года Украина 18 ноября отмечает День сержанта ВСУ. В этом году праздник приходится на субботу. Сержанты ВСУ играют важную роль в поддержании дисциплины, обучении военнослужащих и обеспечении эффективного функционирования воинских частей.

День сержанта ВСУ — это еще одна возможность поблагодарить наших военных специалистов. В каждом роде войск есть сержанты, способные вести за собой, четко действовать в сложных обстоятельствах и способствовать обороне Украины. Праздник отмечается согласно президентскому указу, для чествования преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин ВСУ.

Поздравить сержантский корпус украинского войска с праздником помогут открытки, стихи и СМС, которые подготовили Факты ICTV.

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Поздравления с Днем сержанта ВСУ в СМС

Искренне поздравляю с праздником! Пусть каждый ваш шаг будет полон силы и победы! Спасибо за вашу преданность и верность военному делу для защиты родной земли от коварного врага!

***

Вы — опора для войска надежная!
Пусть на все станет веры и сил!
Пусть случится победа желанная,
Вас поддержит преданный тыл!

***

Пусть не замедлится повышение по службе, а мечты осуществляются, как по уставу! Сержант является примером для солдат, помощником для офицерского корпуса и важным звеном украинского войска! Успехов, вдохновения и Победы!

***

Пусть будет сильной рука,
Крепкими будут войска,
Здоровье пусть — без разладов,
Пусть служба всегда — как надо!

***

Невозможно представить военный коллектив без сержанта, который заботится о боевом обучении и воспитании личного состава. На ваших плечах лежит большая ответственность, которую вы с честью несете ежедневно. Спасибо за профессионализм и преданность делу! Здоровья, оптимизма, победы!

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