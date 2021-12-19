День адвокатуры ежегодно отмечают в Украине 19 декабря. В 2021 году праздник приходится на воскресенье.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто отстаивает права украинцев. Правозащитники всегда придут на помощь — их профессиональные знания помогают соблюдать законы и добиваться справедливости.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем адвокатуры в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии. Приятные слова могут вдохновить на подвиги и замотивировать на великие дела.

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Отличный оратор, психолог и личность,

Дела все ведешь ты легко на «отлично»!

Тебя поздравляю я с Днем адвоката,

За честность пусть вырастет втрое зарплата!



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Защитите все права тех,

Кто в них нуждается.

Вы – прекрасный адвокат,

Все, как полагается.

Пусть преступников постигнет

Должная расплата,

И растет доход активно

С Днем адвоката!



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Желаю: будьте нарасхват,

Ведь вы прекрасный адвокат,

Чтоб на работе к вам тянулись,

И вмиг богатым вы проснулись.

Пусть дома ждут покой, уют,

Отлично кормят, любят, ждут…

Живите дорого, богато.

С чудесным днем – Днем адвоката!



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Адвокатом быть непросто,

Надо очень много знать

И всегда стремиться к росту,

Чтобы людям помогать.



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С Днем адвоката тебя, дорогой,

Правда всегда пусть стоит за тобой!

И пусть хранит тебя в жизни успех,

Будь в своем деле всегда лучше всех!



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День адвокатуры в Украине начали отмечать еще в 2002 году после указа второго президента Украины Леонида Кучмы. В документе глава государства выражал благодарность тем, кто посвятил свою жизнь адвокатской деятельности.

Традиционно, праздник отмечают в адвокатских объединениях — корпоративами, а иногда и веселыми конкурсами в неформальной обстановке. В этот день нередко награждают и тех профессионалов, которые отличились в этом году.

Конец декабря всегда был важным для украинцев — самое время собраться со своей семьей или друзьями и отметить наступление нового года. Можно даже самому приготовить еду — сейчас разнообразие блюд ограничивается только фантазией. Что приготовить на Новый год 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.