День адвокатуры ежегодно отмечают в Украине 19 декабря. В 2021 году праздник приходится на воскресенье.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто отстаивает права украинцев. Правозащитники всегда придут на помощь — их профессиональные знания помогают соблюдать законы и добиваться справедливости.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем адвокатуры в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии. Приятные слова могут вдохновить на подвиги и замотивировать на великие дела.
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Отличный оратор, психолог и личность,
Дела все ведешь ты легко на «отлично»!
Тебя поздравляю я с Днем адвоката,
За честность пусть вырастет втрое зарплата!
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Защитите все права тех,
Кто в них нуждается.
Вы – прекрасный адвокат,
Все, как полагается.
Пусть преступников постигнет
Должная расплата,
И растет доход активно
С Днем адвоката!
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Желаю: будьте нарасхват,
Ведь вы прекрасный адвокат,
Чтоб на работе к вам тянулись,
И вмиг богатым вы проснулись.
Пусть дома ждут покой, уют,
Отлично кормят, любят, ждут…
Живите дорого, богато.
С чудесным днем – Днем адвоката!
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Адвокатом быть непросто,
Надо очень много знать
И всегда стремиться к росту,
Чтобы людям помогать.
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С Днем адвоката тебя, дорогой,
Правда всегда пусть стоит за тобой!
И пусть хранит тебя в жизни успех,
Будь в своем деле всегда лучше всех!
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День адвокатуры в Украине начали отмечать еще в 2002 году после указа второго президента Украины Леонида Кучмы. В документе глава государства выражал благодарность тем, кто посвятил свою жизнь адвокатской деятельности.
Традиционно, праздник отмечают в адвокатских объединениях — корпоративами, а иногда и веселыми конкурсами в неформальной обстановке. В этот день нередко награждают и тех профессионалов, которые отличились в этом году.
Конец декабря всегда был важным для украинцев — самое время собраться со своей семьей или друзьями и отметить наступление нового года. Можно даже самому приготовить еду — сейчас разнообразие блюд ограничивается только фантазией. Что приготовить на Новый год 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.