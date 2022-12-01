День работников прокуратуры ежегодно в Украине отмечается 1 декабря. В 2022 году важная дата приходится на четверг.

Праздник посвящен тем, кто делает все, чтобы граждане нашей страны получали справедливое наказание за свои деяния, тем самым поддерживая действия законов. Задача прокуратуры — не пытаться наказать человека всеми способами, а помочь судье узнать всю правду и оценить деяния человека максимально объективно.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем работников прокуратуры 2022, которые поднимут настроение близким и друзьям. Приятные слова помогут выразить поддержку в эти трудные времена.

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***

Всех, кому прокуратура,

Заменила дом родной,

От души я поздравляю

С вашим славным нынче днем.

Крепкого вам всем здоровья,

Сил и выдержки стальной,

Пусть всегда закон поможет

Победить в борьбе большой.

***

Украинских прокуроров

Поздравляем мы сейчас,

В этот праздник только счастья

Пожелать хотим для вас!

Пусть дела идут все гладко,

Вам желаем не хворать,

На работе очень сложной

Никогда не уставать!

***

День прокуратуры наступил,

Поздравление от души примите.

Пусть на всё хватает ваших сил,

Миг удачи вы всегда ловите.

Пусть успешно все дела идут.

Вам — здоровья, радости и счастья!

Пусть успех с достатком вас найдут,

Пусть не будет никогда ненастья!

***

Вы умны, дипломатичны,

Волевые вы натуры.

Поздравляю вас, ребята,

Нынче с днем прокуратуры.

Пожелаю всем успехов

В деле вашем непростом,

Будет пусть закон доспехом,

Честность — значимым звеном.

***

Знают люди с давних пор,

Что добиться правды

Им поможет прокурор —

Надежда честных граждан.

Желаем вам — вершитель судеб

Решать всё по закону

И как бы выбор не был труден,

Людям быть опорой.

***

Декабрь уже наступил — время ознакомиться с праздниками, которые преподнес нам последний месяц этого года. Зима порадует обладателей различных профессий, а также верующих. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.