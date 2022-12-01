День работников прокуратуры ежегодно в Украине отмечается 1 декабря. В 2022 году важная дата приходится на четверг.
Праздник посвящен тем, кто делает все, чтобы граждане нашей страны получали справедливое наказание за свои деяния, тем самым поддерживая действия законов. Задача прокуратуры — не пытаться наказать человека всеми способами, а помочь судье узнать всю правду и оценить деяния человека максимально объективно.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем работников прокуратуры 2022, которые поднимут настроение близким и друзьям. Приятные слова помогут выразить поддержку в эти трудные времена.
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Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.
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Украинских прокуроров
Поздравляем мы сейчас,
В этот праздник только счастья
Пожелать хотим для вас!
Пусть дела идут все гладко,
Вам желаем не хворать,
На работе очень сложной
Никогда не уставать!
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День прокуратуры наступил,
Поздравление от души примите.
Пусть на всё хватает ваших сил,
Миг удачи вы всегда ловите.
Пусть успешно все дела идут.
Вам — здоровья, радости и счастья!
Пусть успех с достатком вас найдут,
Пусть не будет никогда ненастья!
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Вы умны, дипломатичны,
Волевые вы натуры.
Поздравляю вас, ребята,
Нынче с днем прокуратуры.
Пожелаю всем успехов
В деле вашем непростом,
Будет пусть закон доспехом,
Честность — значимым звеном.
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Знают люди с давних пор,
Что добиться правды
Им поможет прокурор —
Надежда честных граждан.
Желаем вам — вершитель судеб
Решать всё по закону
И как бы выбор не был труден,
Людям быть опорой.
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Декабрь уже наступил — время ознакомиться с праздниками, которые преподнес нам последний месяц этого года. Зима порадует обладателей различных профессий, а также верующих. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.