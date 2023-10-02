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На страже нашего здоровья: открытки к Международному дню врача

2 октября 2023, 06:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Лікар
Источник: Unsplash

Международный день врача в 2023 году приходится на 2 октября. Традиционно, его отмечают в первый понедельник октября.

Важная дата посвящена всем тем, кто посвятил свою жизнь спасению других. Спокойствие, знания и опыт помогают остальным жить в радость и избавляться от болезней и недуга.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки к Международному дню врача, которые поднимут настроение медспециалистам и дадут мотивацию продолжать заниматься этим непростым делом.

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Известно, что Международный день врача был установлен в 1971 году по инициативе ООН. 

Октябрь уже наступил, а вместе и с ним череда праздников. На фоне обновленного церковного календаря часть дат сместилась. Чтобы не заплутаться в изменениях, которые действуют с осени этого года, рекомендуем ознакомиться с календарем праздников октября 2023, чтобы распланировать свой месяц и провести его в кругу близких или друзей.

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