Международный день врача в 2023 году приходится на 2 октября. Традиционно, его отмечают в первый понедельник октября.

Важная дата посвящена всем тем, кто посвятил свою жизнь спасению других. Спокойствие, знания и опыт помогают остальным жить в радость и избавляться от болезней и недуга.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки к Международному дню врача, которые поднимут настроение медспециалистам и дадут мотивацию продолжать заниматься этим непростым делом.

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Известно, что Международный день врача был установлен в 1971 году по инициативе ООН.

Октябрь уже наступил, а вместе и с ним череда праздников. На фоне обновленного церковного календаря часть дат сместилась. Чтобы не заплутаться в изменениях, которые действуют с осени этого года, рекомендуем ознакомиться с календарем праздников октября 2023, чтобы распланировать свой месяц и провести его в кругу близких или друзей.