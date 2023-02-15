Масленица — это церковный праздник, который длится целую неделю. Как и в любой другой важный период для верующих, существуют не только запреты и традиции, но и приметы, с помощью которых наши предки могли узнать больше о грядущей погоде — когда уйдет зима, и весна согреет теплыми лучами солнца.

Приметы на Масленицу — далее в материале.

Традиционно, поверья тесно связаны с блинами, так как именно с этим изделием ассоциируется праздник у многих из нас.

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Сколько золотых блинов спечет хозяйка — столько солнечных дней ждать в следующем году. Но лучше не выходить за рамки разумного, иначе жаркий сезон будет слишком сухим, и урожай от этого пострадает.

Первый блин, выпекаемый в понедельник Масленичной недели, нужно отдать неимущим. То поможет угодить душам усопших родственников.

Если первый блин был очень удачным — в доме будет счастье и удача весь год. Если первый блин был комом — ждут болезни и бедность.

Если нарезать блины ножом — можно привлечь в дом сплошные неудачи.

Дожди до Масленицы — урожай грибов будет отличным. Если были холода — не стоит ждать слишком жаркого лета.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей — будет удача весь год.

После этой праздничной недели наступит Великий пост. Традиционно, он будет длиться 48 дней, и закончится прямо перед Пасхой. Большая части поста приходится на март. Полный календарь церковных праздников марта 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.