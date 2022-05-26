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Мира и благополучия: лучшие поздравления в открытках с Вознесением Господним

26 мая 2022, 06:33
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Вознесение Господне

Сегодня, 26 мая, христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне. Ежегодно этот большой церковный праздник выпадает в четверг, на 40-й день от Пасхи.

Событие приурочено к периоду, когда Иисус Христос пробыл с учениками месяц после своего воскресения. Православные христиане этот день будут отмечать 2 июня.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Вознесением Господним в открытках.

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Традиционно на праздник Вознесения Господня принято ходить в церковь и молиться. Также в этот день хозяйки часто пекли пироги с зеленым луком, их освящали в церкви, а затем ставили на праздничный стол.

Согласно традициям, сегодня нельзя употреблять алкоголь, сплетничать, желать кому-то зла, посещать кладбища и вспоминать умерших. Уборку, вынос мусора и венчание лучше перенести на другой день. Подробнее о традициях и истории Вознесения Господня читайте в материале.

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Теги
Поздравления с праздниками, релігійне свято, Церковні свята
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