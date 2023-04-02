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Мира, достатка, благополучия! Поздравления в открытках с Вербным воскресеньем 2023

2 апреля 2023, 10:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мира, достатка, благополучия! Поздравления в открытках с Вербным воскресеньем 2023
Источник: Pixabay

2 апреля в 2023 году отмечают по григорианскому календарю Вербное воскресенье. Дата праздника переходящая, а значит — ежегодно разная, поскольку зависит от празднования Светлого Христова Воскресения.

В Вербное воскресенье принято ходить в храмы, освящать веточки вербы, которыми после церковной службы необходимо слегка бить друг друга и приговаривать: — Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода, и богат, как земля.

Также в этот день нужно просто поздравлять друг друга, по этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в открытках.

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Отметим, что через неделю по григорианскому календарю будут отмечать Пасху.

Согласна юлианскому календарю, то Вербное воскресенье 2023 приходится на 9 апреля, а Светлое Христовое Воскресенье на 16 число.

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Вербна неділя Привітання
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