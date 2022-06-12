12 июня христиане отмечают важный церковный праздник — День Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей. Христиане восточного обряда его празднуют на 50-й после Пасхи, поэтому ежегодно дата меняется.

Это большой церковный праздник, на который следует ходить в храмы и церкви, которые украшают ветвями деревьев, символизирующими Святой Дух. Поэтому его еще называют Зеленым воскресеньем.

Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей в открытках, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

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На Троицу нужно украшать свой дом зеленью. Считается, что так хозяева отгоняют от своих жилищ злых духов.

Также это семейный праздник, в который принято собираться за праздничным столом.