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Мира, добра, тепла! Красивые поздравления с Троицей в открытках

12 июня 2022, 06:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мира, добра, тепла! Красивые поздравления с Троицей в открытках

12 июня христиане отмечают важный церковный праздник — День Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей. Христиане восточного обряда его празднуют на 50-й после Пасхи, поэтому ежегодно дата меняется.

Это большой церковный праздник, на который следует ходить в храмы и церкви, которые украшают ветвями деревьев, символизирующими Святой Дух. Поэтому его еще называют Зеленым воскресеньем.

Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей в открытках, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

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На Троицу нужно украшать свой дом зеленью. Считается, что так хозяева отгоняют от своих жилищ злых духов.

Также это семейный праздник, в который принято собираться за праздничным столом.

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