28 августа верующие отмечают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен концу земной жизни Божией Матери Девы Марии и переходу в вечную жизнь — Царство Небесное.

Этот праздник относится к числу двунадесятых и ему предшествует Успенский пост, который является хоть и коротким — две недели, но строгим.

На Успение Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь, посещать службу и читать молитву Божьей Матери, также нужно поздравлять друг друга, желая добра, мира и благословения. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках, смс и прозе.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в смс

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С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!



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В день Богородицы Успения

Желаем вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всем помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

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С Богородицы Успением,

Поздравляю всей душой!

Превосходным настроением

Пусть одарит день святой!

Счастьем, радостью, любовью,

Теплотой приветных дней,

Силой, бодростью, здоровьем

И улыбками друзей!



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Вас с Успением поздравить

Богородицы спешу,

Покровительства Марии

Пожелать во всем хочу.

Пусть она оберегает

От печали и тревог,

И всегда сопровождает

На сплетении дорог.



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Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая,

Текла без всяческих забот!

Желаю мира, благ и света,

Любви и сказочных чудес!

Пускай всегда хранит все это

Господь Всевидящий с небес!

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в прозе

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Поздравляю тебя с Успением Пресвятой Богородицы. Желаю, чтобы душа была наполнена теплом, любовью и верой. Пусть Богородицы оберегает тебя от невзгод!

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Мира и добра в ваш дом. Пусть хранит вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны!



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Добрых надежд, светлых мыслей и благих поступков я желаю тебе и поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

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В прекрасный и святой праздник, в день Успения Пресвятой Богородицы, я спешу к тебе с самыми добрыми пожеланиями. Мира тебе, мира твоей душе и бесконечного добра и счастья. Пусть семейное благополучие цветет, здоровье крепчает, а пресвятая Богородица во всех делах помогает.

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С Успением Пресвятой Богородицы вас! Пусть в этот волшебный день небо над головой наполняется светом добра, чистоты и любви. Пусть в дома ваши войдут покой и благодать Божья.

Напомним, что в ПЦУ утвердили переход на новый календарь, который вступит в свою силу 1 сентября. В 2024 году верующие, согласно новоюлианскому календарю, будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы 15 августа, а пост, соответственно, будет длиться с 1 по 14 августа.