28 августа верующие отмечают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен концу земной жизни Божией Матери Девы Марии и переходу в вечную жизнь — Царство Небесное.
Этот праздник относится к числу двунадесятых и ему предшествует Успенский пост, который является хоть и коротким — две недели, но строгим.
На Успение Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь, посещать службу и читать молитву Божьей Матери, также нужно поздравлять друг друга, желая добра, мира и благословения. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках, смс и прозе.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в смс
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С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
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В день Богородицы Успения
Желаем вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
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С Богородицы Успением,
Поздравляю всей душой!
Превосходным настроением
Пусть одарит день святой!
Счастьем, радостью, любовью,
Теплотой приветных дней,
Силой, бодростью, здоровьем
И улыбками друзей!
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Вас с Успением поздравить
Богородицы спешу,
Покровительства Марии
Пожелать во всем хочу.
Пусть она оберегает
От печали и тревог,
И всегда сопровождает
На сплетении дорог.
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Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая,
Текла без всяческих забот!
Желаю мира, благ и света,
Любви и сказочных чудес!
Пускай всегда хранит все это
Господь Всевидящий с небес!
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023 в прозе
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Поздравляю тебя с Успением Пресвятой Богородицы. Желаю, чтобы душа была наполнена теплом, любовью и верой. Пусть Богородицы оберегает тебя от невзгод!
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Мира и добра в ваш дом. Пусть хранит вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны!
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Добрых надежд, светлых мыслей и благих поступков я желаю тебе и поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
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В прекрасный и святой праздник, в день Успения Пресвятой Богородицы, я спешу к тебе с самыми добрыми пожеланиями. Мира тебе, мира твоей душе и бесконечного добра и счастья. Пусть семейное благополучие цветет, здоровье крепчает, а пресвятая Богородица во всех делах помогает.
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С Успением Пресвятой Богородицы вас! Пусть в этот волшебный день небо над головой наполняется светом добра, чистоты и любви. Пусть в дома ваши войдут покой и благодать Божья.
Напомним, что в ПЦУ утвердили переход на новый календарь, который вступит в свою силу 1 сентября. В 2024 году верующие, согласно новоюлианскому календарю, будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы 15 августа, а пост, соответственно, будет длиться с 1 по 14 августа.