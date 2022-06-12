12 июня православные отмечают огромный праздник — Троицу. Это важное событие приходится на воскресенье.

В этот день стоит сходить на службу в церковь, а также разделить праздник вместе со своими друзьями и близкими. Самое время собраться всем вместе за праздничным столом и насладиться традиционными пирогами, рыбными и мясными закусками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Троицей в СМС, которые порадуют знакомых на расстоянии, и напомнят о важности веры в это непростое время. Теплые слова помогут направить на верный путь.

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В столь светлый праздник я желаю

Добра в семью и мира в дом.

И пусть же Троица Святая

Хранит любовь, достаток в нем!

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С Троицей вас поздравляю!

Втрое счастья пожелаю,

А еще втройне здоровья,

Веры и добра с любовью.

Мира вам, тепла и света,

И в душе весны и лета.

***

Пусть Троица благословит,

От лиха, зла и бед хранит,

Исполнит все Ваши желания,

Мечты, надежды, ожидания!

***

Поздравляю с Троицей!

Света и добра,

Счастья и здоровья

Пожелаю я,

Бог пусть помогает

Всей вашей семье,

Вам любви желаю

И мира на земле!

***

Пусть радость входит в каждый дом,

С ней вместе Троица Святая,

Накроет всех своим крылом,

От бед и горестей спасая!

***

День лета Троицей согрет,

Пусть длится счастье много лет,

Пусть будет божья благодать,

Желаю жить и процветать!

***

С Троицей вас поздравляю,

Божьего благословения желаю,

Пускай сбываются ваши желания,

И не проходят зря ваши старания.

***

Троицы пусть свет поможет,

От болезни исцелит,

Силы ваши приумножит,

Все проблемы разрешит.

***

Июнь еще порадует украинцев огромным количеством праздников. Уже 19 числа будут отмечать День медицинского работника, День фермера и День отца. А на конец месяца приходится День Конституции Украины. Чтобы знать обо всех праздниках, и правильно распланировать можно ознакомиться с календарем праздников июня 2022 на Фактах ICTV.