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Мирного неба и здоровья: лучшие поздравления с Троицей в СМС

12 июня 2022, 06:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Троица

12 июня православные отмечают огромный праздник — Троицу. Это важное событие приходится на воскресенье.

В этот день стоит сходить на службу в церковь, а также разделить праздник вместе со своими друзьями и близкими. Самое время собраться всем вместе за праздничным столом и насладиться традиционными пирогами, рыбными и мясными закусками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Троицей в СМС, которые порадуют знакомых на расстоянии, и напомнят о важности веры в это непростое время. Теплые слова помогут направить на верный путь.

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***

В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!

***

С Троицей вас поздравляю!
Втрое счастья пожелаю,
А еще втройне здоровья,
Веры и добра с любовью.
Мира вам, тепла и света,
И в душе весны и лета.

***

Пусть Троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Мечты, надежды, ожидания!

***

Поздравляю с Троицей!
Света и добра,
Счастья и здоровья
Пожелаю я,
Бог пусть помогает
Всей вашей семье,
Вам любви желаю
И мира на земле!

***

Пусть радость входит в каждый дом,
С ней вместе Троица Святая,
Накроет всех своим крылом,
От бед и горестей спасая!

***

День лета Троицей согрет,
Пусть длится счастье много лет,
Пусть будет божья благодать,
Желаю жить и процветать!

***

С Троицей вас поздравляю,
Божьего благословения желаю,
Пускай сбываются ваши желания,
И не проходят зря ваши старания.

***

Троицы пусть свет поможет,
От болезни исцелит,
Силы ваши приумножит,
Все проблемы разрешит.

***

Июнь еще порадует украинцев огромным количеством праздников. Уже 19 числа будут отмечать День медицинского работника, День фермера и День отца. А на конец месяца приходится День Конституции Украины. Чтобы знать обо всех праздниках, и правильно распланировать можно ознакомиться с календарем праздников июня 2022 на Фактах ICTV.

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