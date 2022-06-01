1 июня празднуют Международный день защиты детей. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкивается детвора.

Праздник был учрежден в 1949 году, впервые его отметили в 1950. В официальном украинском календаре он появился в 1998 году. В 2022 году в Украине этот день особо важен, поскольку в нашей стране идет полномасштабная война, в которой страдают в том числе и дети.

Дети — цветы жизни, и только мы — взрослые, можем обеспечить им счастливое и беззаботное детство. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защиты детей в открытках, чтобы вы смогли поздравить тех, кого считаете нужным.

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В День защиты детей обычно в городах проводятся массовые мероприятия. Конечно, 2022 год не сравнится с предыдущими, однако если у вас есть возможность подарить ребенку счастливый день — сделайте это. Не стоит забывать и о том, что в душе мы все дети, поэтому проведите эту дату весело.

К тому же, 1 июня не только праздник, но и первый день лета.