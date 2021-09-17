Традиционно 19 сентября верующие отмечают праздник Михайлово чудо. Этот день установлен в память о святом архангеле Михаиле и его первом чуде.

В этот день православные украинцы идут в церковь на праздничную литургию и искренне молятся. Считается, что именно в этот день даже самое невероятное молитвенное прошение может быть выполнено.

История праздника Михайлово чудо

По легенде, в IV веке архангелу Михаилу удалось спасти христиан и их храм от сокрушительного разрушения.

Храм был расположен в городе Хонех (Колоссы) и посвящен архангелу Михаилу. Его построил один из жителей города в благодарность за исцеление дочери водами целебного источника.

Местные язычники хотели уничтожить здание и убить пономаря Архипа, который служил там на протяжении 60 лет. Поэтому они решили объединить две горные реки и затопить потоком воды всю территорию храма.

В это время Архип начал молиться архангелу Михаилу, который услышал его и явился на землю. Он ударил мечом по скале, образовав в ней ущелье. Таким образом вода отошла от церкви, а все жители города были спасены благодаря Михаилу.

Город, где произошло чудо, получил название Хоны (ущелье).

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Традиции на Михайлово чудо

Праздник Михайлово чудо принято отмечать в кругу близких и родных людей. Сегодня можно встречаться за семейным столом и приглашать гостей домой.

Хозяйки обычно накрывают столы пирогами с разными начинками из муки нового урожая.

Также в этот день принято молиться архангелу Михаилу с искренним и желаниями. Христиане верили, что именно в этот праздник может произойти любое чудо.

Запреты на Михайлово чудо

В день Михайлового чуда строго запрещено выполнять любую физическую работу по дому или на земле. Поскольку наши предки верили, что это может привести к неприятностям.

Также традиционно для православных праздников, нельзя ссориться и провоцировать конфликты или скандалы.

Женщинам на Михайлово чудо не рекомендуют мыть голову — считалось, что так можно “вымыть ум”.

А после праздничного застолья запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Их надо отдавать нуждающимся и голодающим.