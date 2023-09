В субботу, 30 сентября, свой профессиональный праздник отмечают украинские библиотеки, ведь именно на эту дату в нашей стране приходится День библиотек. В мире же отмечается Международный день переводчика, основанный ООН. Православные верующие по новому стилю чествуют святителя Михаила, первого митрополита Киевского (по юлианскому календарю — 13 октября).

Какие праздники сегодня, 30 сентября, отмечает Украина и мир

Всеукраинский день библиотек установлен согласно президентскому указу от 14 мая 1998 года как ответ на инициативу профильного сообщества. Современные библиотеки — это уже не только место, где хранятся книги и периодика. Новейшие библиотеки превратились в хабы, объединяющие вокруг себя людей. Здесь проводят различные мастер-классы, презентации и тренинги, в частности, для поддержки вынужденных переселенцев, и, конечно, предоставляют возможность юным и взрослым читателям погружаться в литературное пространство. Ведь нация, которая читает, является нацией, которая мыслит.

Международный день переводчика отмечается с 1953 года, каждый раз под новым девизом. В этом году это – Перевод открывает многогранность человечества (Translation unveils the many faces of humanity).

Сейчас смотрят

Также сегодня отмечается Международный день подкастов. Этот праздник довольно молодой, ведь создан в 2014 году. Его возникновение является органической реакцией на современный цифровой мир. Сейчас существует множество подкастов. По структуре они похожи на радиопередачу, и хранятся в сети, чтобы каждый мог прослушать разговор в любое удобное время.

Кто празднует день ангела 30 сентября

Не забудьте поздравить с именинами знакомых Александр и Александров. Если в вашем кругу есть родные, друзья или коллеги с редкими именами Аполлинария или Серафим, то их тоже уместно поздравить с Днем ангела. Также именины 30 сентября по новому стилю празднуют Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр и Семен.

Какой церковный праздник 30 сентября 2023 года

Святитель Михаил, память которого чтят в этот день, является легендарным киевским митрополитом, который крестил Русь во времена правления князя Владимира. Его происхождение доподлинно неизвестно. В поздней церковной литературе его называют и ассирийцем, и болгарином, и сербом. Разнятся у историков и годы его жизни. Нетленные мощи митрополита Киевского Михаила сначала находились в лаврских пещерах, затем их переместили в Великую Печерскую церковь — Свято-Успенский собор.

Что запрещено делать 30 сентября: народные верования

Звучат древние запреты довольно актуально и в наше время. Так, в этот день настоятельно не рекомендуют:

ссориться и ругаться;

носить грязную одежду и спать на несвежем белье — к болезням;

пускать в дом чужих людей — чтобы не потерять благосостояние;

принимать подарки — чтобы не получить вместе с ними проблемы;

делать ремонт — дела не заладятся.

В наше время делать ремонт в выходные также не стоит, ведь это грозит приездом полиции, которую вызовут соседи, которым будет мешать шум.

Что можно делать сегодня, 30 сентября

По народному календарю, это Михайлов день или праздник Михаила Соломенного. Традиционно украинцы набивали матрасы и подушки свежей соломой. Старую же сжигали, чтобы защититься от болезней и злого глаза.

Верующие просят Святого Михаила заступиться за Киев, утешить в скорби и печали, молятся за мир и здоровье.

В старину порог дома окропляли святой водой от злых духов и болезней, а детей купали.

Народные приметы на 30 сентября

Пожалуй, нет дня в календаре, на который бы украинский народ не имел погодной приметы. Поэтому сегодня, 30 сентября, не исключение.