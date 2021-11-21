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День достоинства и свободы и Михайлов день: какой праздник сегодня, 21 ноября

21 ноября 2021, 10:23
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
День достоинства и свободы и Михайлов день: какой праздник сегодня, 21 ноября

21 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ и День достоинства и свободы, который установили в 2014 году в честь двух революций — Оранжевой (2004) и Революции достоинства (2013).

Этот день призван ежегодно напоминать украинцам судьбоносные события, которые произошли в стране и отдавать дань уважения тем, кто встал на защиту демократических ценностей.

Также сегодня, 21 ноября, православные христиане отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, который в народе называют Михайлов день.

В библейских писаниях говорится, что Михаил был единственным ангелом, который смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес. Поэтому образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

Также на 21 ноября выпадает Всемирный день телевидения. Дату в декабре 1996 года утвердила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, чтобы страны углубляли культурный и межнациональный обмен.

День ангела 21 ноября

Именины 21 ноября отмечают Михаил, Анфиса, Гавриил, Марфа.

Народные приметы на 21 ноября:

  • Если выпал снег, то будущий урожай будет хорошим.
  • Если на Михаила туман, то такая погода будет до Николая (19 декабря).
  • Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная.
  • Дождь в этот день указывает на сухую весну.
  • С сегодняшнего дня могут начаться зимние морозы.

Что нельзя делать 21 ноября:

  • Нельзя мыть голову, чтобы не смыть ум.
  • Нельзя ссориться и даже повышать голос.
  • Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Еще в этот день:

  • 1764 — указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.
  • 1783 — состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре.
  • 1847 — на озере Мичиган сгорел голландский пароход Феникс.
  • 1979 — демонстрантами сожжено посольство США в Исламабаде.
  • 1996 — в штаб-квартире ООН проводится Первый всемирный телевизионный форум.
  • 1998 — первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.
  • 2013 — в центре Киева начался Евромайдан.
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