21 ноября православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, в народе праздник называют Михайлов день. Также сегодня день ангела отмечают мужчины с именем Михаил.
Архангел Михаил — глава небесных сил, главный в битве добра и зла. Именно он победил сатану и сбросил с неба. С мечом в руках Архангел Михаил охраняет ворота в рай.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в СМС и картинках, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.
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Михаил — ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, как на мед,
Ты у нас гордый, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни будет все!
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В день ангела, Михаил, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Господь!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
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Желаю, чтоб архангел Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть ангелы его вас охраняют,
Беду и горе прогоняют.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
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Значение имени Михаил
Чаще всего Михаилы коммуникабельны, не склоны к критике и злопамятству. Они легко прощают обиды и забывают их.
Обладатели этого имени тяжело переносят неудачи, они могут опустить руки и в такие моменты им нужна помощь.
Михаил ответственный и трудолюбивый. Он легко справляется с работой и стремится к успеху.
В семейной жизни мужчина с этим именем относится ко второй половинке с трепетом. Ему нравятся нежные и милые девушки.