21 ноября православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, в народе праздник называют Михайлов день. Также сегодня день ангела отмечают мужчины с именем Михаил.

Архангел Михаил — глава небесных сил, главный в битве добра и зла. Именно он победил сатану и сбросил с неба. С мечом в руках Архангел Михаил охраняет ворота в рай.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в СМС и картинках, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.

***

Михаил — ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, как на мед,

Ты у нас гордый, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни будет все!

***

***

В день ангела, Михаил, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Господь!

***

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

***

***

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

***

Значение имени Михаил

Чаще всего Михаилы коммуникабельны, не склоны к критике и злопамятству. Они легко прощают обиды и забывают их.

Обладатели этого имени тяжело переносят неудачи, они могут опустить руки и в такие моменты им нужна помощь.

Михаил ответственный и трудолюбивый. Он легко справляется с работой и стремится к успеху.

В семейной жизни мужчина с этим именем относится ко второй половинке с трепетом. Ему нравятся нежные и милые девушки.