20 октября все верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха — римских христиан, погибших после отказа отречься от веры в Иисуса.

В Риме находится Кафедральный храм святых мучеников Сергия и Вакха. Там проводят богослужения для украинцев УГКЦ, проживающих в Италии.

20 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день повара и кулинара.

День повара и кулинара – очень молодой праздник, он был учрежден Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ в 2004 году. В этот день рестораторы устраивают различные конкурсы и торжества, в которых участвуют шеф-повара, кулинары, кондитеры, технологи, вспомогательный персонал кухонь. Естественно, праздник является своим для преподавателей и студентов кулинарных техникумов и вузов со специализацией об организации питания.

В Украине Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы также приходится на 20 октября.

Именины 20 октября

День ангела 20 октября празднуют Сергей, Святослав, Александр.

Традиции и приметы на 20 октября

В этот день начинались первые серьезные похолодание, часто — заморозки.

Если светит солнце — тепло задержится до конца октября.

Если 20 октября месяц спрятался за облаками — зима будет ранней.

Что нельзя делать сегодня 20 октября