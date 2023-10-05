Хэллоуин — это прекрасная возможность для того, чтобы поэкспериментировать со своим внешним видом и поразить всех оригинальным костюмом.

По случаю праздника принято перевоплощаться в страшных или просто популярных персонажей. Традиционно Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, поэтому стоит поторопиться с выбором образа.

Идеи костюмов на Хэллоуин 2023 — далее в материале.

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Стильная ведьма

Это классический вариант костюма для празднования Хэллоуина. Для создания такого образа вам понадобятся черное платье, шляпа и метла.

Уместно будет добавить аксессуары и яркий макияж. Чтобы максимально воплотиться в образ, не забудьте придумать мистические заклинания.

Уэнздей

Пока фанаты со всего мира ждут премьеру второго сезона сериала Уэнздей, вы можете примерить на себя образ бледной, черноволосой девочки с двумя косичками.

Для перевоплощения вам понадобится черное платье с белым воротником, напоминающее школьную форму. Добавьте черные ботинки, колготы и сделайте прическу, как у главной героини сериала.

Жуткая невеста

Чтобы создать жуткий образ невесты не обязательно покупать свадебное платье — можно ограничиться белой пышной юбкой и топом.

Дополните образ макияжем с красными губами и бледным тоном лица, также можно сделать шрамы с помощью искусственной крови. Чтобы костюм был более реалистичным — не забудьте про фату.

Образ пирата

Костюм пирата является еще одним популярным вариантом для празднования Хэллоуина. Есть множество вариаций такого образа — с красной повязкой или шляпой, с юбкой и корсетом или белой рубашкой.

Вы можете поэкспериментировать и создать костюм пирата из вещей, которые уже есть в вашем гардеробе.

Вампир или черт

Такие образы всегда будут уместными на вечеринке по случаю Хэллоуина. Для костюма вам понадобится одежда в готическом стиле.

Дополните образ макияжем с очень бледной кожей, яркими глазами и темной помадой. В уголки губ добавьте немного искусственной крови, также можете одеть искусственные клыки.