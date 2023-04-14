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Мороз — к урожаю, холод — к засушливому лету: приметы на Пасху 2023

14 апреля 2023, 07:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Прикмети на Великдень

16 апреля православные христиане будут отмечать важный религиозный праздник — Пасху. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа.

Пасха богата на традиции, которые, казалось бы, знают даже дети. Так, например, нужно ходить в храм на литургию, освящать пасхальные корзинки с пасками и крашенками, и многое другое. Существуют в этот день и свои поверья, о которых мы расскажем далее.

Приметы на Пасху 2023

  • Тепло на Пасху — лето будет солнечным и урожайным.
  • Пасмурный и холодный день — к засушливому лету.
  • Дождливый день на Пасху — к обильному урожаю ржи и к частым дождям весной.
  • Мороз на Светлое Христово Воскресение предвещает щедрый урожай.
  • Звездная ночь на Пасху — куры будут хорошо нестись.
  • Гром на Пасху — к урожаю льна.

Существует на Пасху и множество запретов. Так, например, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием — шить, вязать, вышивать.

Также нельзя ссориться, сквернословить, обижать кого-либо, желать зла и думать о плохом.

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