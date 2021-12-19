19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая. В 2021 году этот праздник приходится на воскресенья. Этот день издавна считался одним из самых любимых детских праздников.

Традиции и обычаи на День святого Николая передаются из поколения в поколение: дети ждут сладкие подарки от святого Николая Чудотворца, а взрослые помнят о чудесах, в которые хочется верить в любом возрасте. В эту дату все ищут подарки под подушками, в ботинках или под елками.

Что нужно делать на День святого Николая — пять главных советов читайте далее в материале.

Посетите храм или помолитесь

Святой Николай — один из самых почитаемых христианских святых, поэтому 19 декабря всем верующим обязательно нужно ему помолиться.

Обратиться к Николаю Чудотворцу можно и в храме, поставив свечу, и дома перед иконой.

Молитва к святому Николаю

О святителю Христов Николай! Услышь нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся Тебе, и моли за нас, недостойных, Творца нашего и Владыку. Вымоли Бога нашего быть милостивым к нам в нынешней жизни и в будущем веке, пусть не по делам нашим, а по Своей милости отплатит нам. Избавь нас, угодник Христов, от зла, что находит на нас, и укроти волны страстей и бед, восстающих против нас.

Пусть ради святой молитвы Твоей не поглотит нас напасть и не потопит в пучине греховной и в болоте страстей наших. Моли, святитель Николай, Христа Бога нашего, чтобы даровал нам мирную жизнь и спасение, великую милость и отпущение грехов, а душам нашим — покой, во веки веков. Аминь.

Примиритесь с врагом

Считается, что накануне новогодних праздников стоит забывать о неприятностях и прощать своих обидчиков.

День святого Николая может стать прекрасной возможностью для примирения и заживления душевных ран. Позвоните, зайдите в гости, приготовьте небольшой презент для знакомого, с которым часто ссорились.

Не забывайте о древней истине: хочешь, чтобы тебя простили, учись прощать сам.

Избавьтесь от долгов

У многих из нас в конце года появляется невидимый груз в виде долгов: у студентов это могут быть “хвосты” по учебе, у взрослых — кредиты и одолженные у знакомых денежные средства.

Избавляться от долгов на святого Николая очень полезно, ведь таким образом мы начинаем новый год с чистого листа и безо всяких обязательств перед близкими.

Позаботьтесь о домашних питомцах

Традиционно на святого Николая подарки получают дети. Однако в этот день стоит побеспокоиться и о ваших домашних питомцах.

К примеру, приобретите новую избушку для кота, удобный поводок для собаки или же новую игрушку для хомяка.

Помните, что мы ответственны за тех, кого приручили.

Помогите нуждающимся

Николай Чудотворец не зря запомнился тем, кто творит чудеса. Он никогда не отказывал в помощи нуждающимся.

Подайте милостыню тем, кто ее просит. Важно не хвастаться и не делать этого ради похвалы.

Проходя мимо бабушек, которые в декабрьский холод продают скромное продовольствие, остановитесь и приобретите что-нибудь вкусненькое к праздничному столу.

19 декабря каждое доброе дело может превратиться в удачу, которая придет к вам в будущем. Улыбайтесь и тогда улыбнутся вам.