14 февраля все влюбленные пары мира будут отмечать милый и нежный праздник — День святого Валентина. Это еще один повод порадовать свою вторую половинку подарком, напомнить о чувствах или сделать приятный сюрприз.
Так, начать утро 14 февраля можно с чего-то вкусного, ведь наверняка вы задумывались, чем удивить своего любимого человека. Идеи завтраков на День святого Валентина — далее в материале.
Романтические блинчики
Ингредиенты:
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 2 столовых ложки;
- сливочное масло — 60 грамм;
- мука — 300 грамм;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до пены.
- Влить в яйца с сахаром растопленное масло комнатной температуры.
- Просеять муку, добавить разрыхлитель и соль.
- Хорошо перемешать все вместе до однородной густой массы.
- Разогреть сковороду, предварительно смазав ее маслом.
- Вливаем на нее получившуюся массу для одного небольшого, но высокого блина.
- Как только блин зарумянится с одной стороны и покроется пузырьками, переворачиваем его на другую сторону. Повторяем это все до тех пор, пока масса не закончится.
- Когда блины остынут, с помощью формы вырезаем с них сердечки.
Подавать такой завтрак можно вместе с медом, сиропов, вареньем или шоколадом.
Яичница на День святого Валентина
Ингредиенты:
- яйца — 2 штуки;
- сосиски — 2 штуки;
- сливочной масло;
- соль, перец — по вкусу;
- зубочистки — 2 штуки.
Способ приготовления:
- Сосиски необходимо очистить от оболочки и разрезать на две части вдоль, но не до конца.
- Соединить концы разрезанных сосисок, сформировав сердце с помощью зубочисток.
- Разогреть в сковороде сливочное масло и выложить сосиски.
- Аккуратно разбить в каждую сосиску по яйцу.
- Приправить специями по вкусу. Закрыть сковороду крышкой и жарить на небольшом огне.
- Как только поверхность яиц схватиться, снимаем сковороду с огня и аккуратно достаем с сосисок зубочистки.
Такой завтрак можно подать с тостами и украсить его любыми овощами. Также вместо сосисок можно вырезать сердечки из хлеба.
Ароматные круассаны на День святого Валентина
Ингредиенты:
- молоко — 120 мл;
- сахар — 3 столовых ложки;
- сухие дрожжи — пакетик;
- мука — 200 грамм;
- сливочное масло — 120 грамм;
- соль — щепотка.
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Оставляем в тепле на 20 минут.
- Муку перетираем в крошку и добавляем подмороженное масло, натертое на крупной терке.
- Вводим опару с щепоткой соли, замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 минут.
- Раскатываем тесто так, чтобы получился толстый пласт.
- Заворачиваем края теста к середине один на другой. Сначала это делаем вдоль, потом — поперек.
- Снова раскатываем пласт и повторяем так три раза.
- После раскатываем тесто в очень тонкий пласт, нарезаем его треугольниками и формирует рогалики с загнутыми краями.
- Смазываем их смесью с желтка с молоком.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем круассаны в течении 20 минут.
Такой завтрак можно подавать с медом, сгущенным молоком или шоколадом. Также круассаны можно украсить ягодами или фруктами.