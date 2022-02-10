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Блинчики-сердечки или романтическая яичница: идеи завтраков на День святого Валентина

10 февраля 2022, 11:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Блинчики-сердечки или романтическая яичница: идеи завтраков на День святого Валентина

14 февраля все влюбленные пары мира будут отмечать милый и нежный праздник — День святого Валентина. Это еще один повод порадовать свою вторую половинку подарком, напомнить о чувствах или сделать приятный сюрприз.

Так, начать утро 14 февраля можно с чего-то вкусного, ведь наверняка вы задумывались, чем удивить своего любимого человека. Идеи завтраков на День святого Валентина — далее в материале.

Романтические блинчики

Ингредиенты:

  • яйца — 2 штуки;
  • сахар — 2 столовых ложки;
  • сливочное масло — 60 грамм;
  • мука — 300 грамм;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до пены.
  2. Влить в яйца с сахаром растопленное масло комнатной температуры.
  3. Просеять муку, добавить разрыхлитель и соль.
  4. Хорошо перемешать все вместе до однородной густой массы.
  5. Разогреть сковороду, предварительно смазав ее маслом.
  6. Вливаем на нее получившуюся массу для одного небольшого, но высокого блина.
  7. Как только блин зарумянится с одной стороны и покроется пузырьками, переворачиваем его на другую сторону. Повторяем это все до тех пор, пока масса не закончится.
  8. Когда блины остынут, с помощью формы вырезаем с них сердечки.

Подавать такой завтрак можно вместе с медом, сиропов, вареньем или шоколадом.

Яичница на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • яйца — 2 штуки;
  • сосиски — 2 штуки;
  • сливочной масло;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зубочистки — 2 штуки.

Способ приготовления:

  1. Сосиски необходимо очистить от оболочки и разрезать на две части вдоль, но не до конца.
  2. Соединить концы разрезанных сосисок, сформировав сердце с помощью зубочисток.
  3. Разогреть в сковороде сливочное масло и выложить сосиски.
  4. Аккуратно разбить в каждую сосиску по яйцу.
  5. Приправить специями по вкусу. Закрыть сковороду крышкой и жарить на небольшом огне.
  6. Как только поверхность яиц схватиться, снимаем сковороду с огня и аккуратно достаем с сосисок зубочистки.

Такой завтрак можно подать с тостами и украсить его любыми овощами. Также вместо сосисок можно вырезать сердечки из хлеба.

Ароматные круассаны на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • молоко — 120 мл;
  • сахар — 3 столовых ложки;
  • сухие дрожжи — пакетик;
  • мука — 200 грамм;
  • сливочное масло — 120 грамм;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Оставляем в тепле на 20 минут.
  2. Муку перетираем в крошку и добавляем подмороженное масло, натертое на крупной терке.
  3. Вводим опару с щепоткой соли, замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 минут.
  4. Раскатываем тесто так, чтобы получился толстый пласт.
  5. Заворачиваем края теста к середине один на другой. Сначала это делаем вдоль, потом — поперек.
  6. Снова раскатываем пласт и повторяем так три раза.
  7. После раскатываем тесто в очень тонкий пласт, нарезаем его треугольниками и формирует рогалики с загнутыми краями.
  8. Смазываем их смесью с желтка с молоком.
  9. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем круассаны в течении 20 минут.

Такой завтрак можно подавать с медом, сгущенным молоком или шоколадом. Также круассаны можно украсить ягодами или фруктами.

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Теги
День святого Валентина , Кулінарні рецепти , Рецепти , Сніданок
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