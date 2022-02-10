14 февраля все влюбленные пары мира будут отмечать милый и нежный праздник — День святого Валентина. Это еще один повод порадовать свою вторую половинку подарком, напомнить о чувствах или сделать приятный сюрприз.

Так, начать утро 14 февраля можно с чего-то вкусного, ведь наверняка вы задумывались, чем удивить своего любимого человека. Идеи завтраков на День святого Валентина — далее в материале.

Романтические блинчики

Ингредиенты:

яйца — 2 штуки;

сахар — 2 столовых ложки;

сливочное масло — 60 грамм;

мука — 300 грамм;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром до пены. Влить в яйца с сахаром растопленное масло комнатной температуры. Просеять муку, добавить разрыхлитель и соль. Хорошо перемешать все вместе до однородной густой массы. Разогреть сковороду, предварительно смазав ее маслом. Вливаем на нее получившуюся массу для одного небольшого, но высокого блина. Как только блин зарумянится с одной стороны и покроется пузырьками, переворачиваем его на другую сторону. Повторяем это все до тех пор, пока масса не закончится. Когда блины остынут, с помощью формы вырезаем с них сердечки.

Подавать такой завтрак можно вместе с медом, сиропов, вареньем или шоколадом.

Яичница на День святого Валентина

Ингредиенты:

яйца — 2 штуки;

сосиски — 2 штуки;

сливочной масло;

соль, перец — по вкусу;

зубочистки — 2 штуки.

Способ приготовления:

Сосиски необходимо очистить от оболочки и разрезать на две части вдоль, но не до конца. Соединить концы разрезанных сосисок, сформировав сердце с помощью зубочисток. Разогреть в сковороде сливочное масло и выложить сосиски. Аккуратно разбить в каждую сосиску по яйцу. Приправить специями по вкусу. Закрыть сковороду крышкой и жарить на небольшом огне. Как только поверхность яиц схватиться, снимаем сковороду с огня и аккуратно достаем с сосисок зубочистки.

Такой завтрак можно подать с тостами и украсить его любыми овощами. Также вместо сосисок можно вырезать сердечки из хлеба.

Ароматные круассаны на День святого Валентина

Ингредиенты:

молоко — 120 мл;

сахар — 3 столовых ложки;

сухие дрожжи — пакетик;

мука — 200 грамм;

сливочное масло — 120 грамм;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Оставляем в тепле на 20 минут. Муку перетираем в крошку и добавляем подмороженное масло, натертое на крупной терке. Вводим опару с щепоткой соли, замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 минут. Раскатываем тесто так, чтобы получился толстый пласт. Заворачиваем края теста к середине один на другой. Сначала это делаем вдоль, потом — поперек. Снова раскатываем пласт и повторяем так три раза. После раскатываем тесто в очень тонкий пласт, нарезаем его треугольниками и формирует рогалики с загнутыми краями. Смазываем их смесью с желтка с молоком. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем круассаны в течении 20 минут.

Такой завтрак можно подавать с медом, сгущенным молоком или шоколадом. Также круассаны можно украсить ягодами или фруктами.