Ежегодно, 24 октября, отмечают Международный день тещи. Этот праздник создан с целью укрепить и наладить отношения между двумя членами семьи — тещей и зятем.

В эту дату мужчины не должны скупится на комплименты и приятные слова для матери своей жены. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем тещи в открытках и СМС.

Поздравления с Днем тещи в открытках

Поздравления с Днем тещи в СМС

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!



***

Вас с днем тещи поздравляю,

Моя мама дорогая,

С вами мы давно родные,

Вас ценю и уважаю.

Благодарен вам за мудрость,

Доброту и понимание.

Вы — прекрасный человек,

Теща — вот ваше призвание.



***

Дорогая теща, с вашим Днем

Поздравляю вас сердечно.

Пусть искрится теплотою дом,

Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,

Вас лучами нежно согревая.

Уважает вас пускай супруг,

От печалей всех оберегая.

***

Теща – мне вторая мать,

Лучшей в мире не сыскать,

Хороша, как маки в поле,

И нужна, как гол в футболе.

Мне без тещи никуда —

Ни туда и ни сюда!

***

В День тещи желаю

Самых ярких моментов.

Подарить обещаю

Букет из комплиментов.

Чтоб в отличном настроении

Провела ты праздник свой,

Чтобы пламенная дружба

У тебя была со мной!

День тещи впервые начали праздновать в США еще в 1930 году. Со временем праздник прижился во многих странах и стал международным, однако официального статуса он не имеет.

Вражда между тещей и зятем — тема для многих анекдотов. Однако между ними должны быть хорошие отношения, поскольку их связывает одна женщина — дочь тещи и жена зятя.