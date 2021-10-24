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Международный день тещи: поздравления в открытках и СМС

24 октября 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Международный день тещи: поздравления в открытках и СМС

Ежегодно, 24 октября, отмечают Международный день тещи. Этот праздник создан с целью укрепить и наладить отношения между двумя членами семьи — тещей и зятем.

В эту дату мужчины не должны скупится на комплименты и приятные слова для матери своей жены. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем тещи в открытках и СМС.

Поздравления с Днем тещи в открытках

Поздравления с Днем тещи в СМС

***

Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!

***

Вас с днем тещи поздравляю,
Моя мама дорогая,
С вами мы давно родные,
Вас ценю и уважаю.

Благодарен вам за мудрость,
Доброту и понимание.
Вы — прекрасный человек,
Теща — вот ваше призвание.

***

Дорогая теща, с вашим Днем
Поздравляю вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.

***

Теща – мне вторая мать,
Лучшей в мире не сыскать,
Хороша, как маки в поле,
И нужна, как гол в футболе.
Мне без тещи никуда —
Ни туда и ни сюда!

***

В День тещи желаю
Самых ярких моментов.
Подарить обещаю
Букет из комплиментов.

Чтоб в отличном настроении
Провела ты праздник свой,
Чтобы пламенная дружба
У тебя была со мной!

День тещи впервые начали праздновать в США еще в 1930 году. Со временем праздник прижился во многих странах и стал международным, однако официального статуса он не имеет.

Вражда между тещей и зятем — тема для многих анекдотов. Однако между ними должны быть хорошие отношения, поскольку их связывает одна женщина — дочь тещи и жена зятя.

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